Výstava exhumovaných mumifikovaných tiel vyvolala vlnu kontroverzií

Mexiko 22. júna (TASR) - Výstava mumifikovaných telesných pozostatkov ľudí, ktorých medzi rokmi 1870–2004 exhumovali na cintoríne v meste Guanajuato pre nedostatok miesta, vyvolala kontroverzie a debatu, či ide o miestne kultúrne dedičstvo alebo neetické zneužívanie mŕtvych. Vo štvrtok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Expozícia sa dostala do hľadáčika verejnosti po tom, čo boli niektoré múmie prevezené na výstavu do mexickej metropoly Mexiko. Mexický Národný inštitút antropológie a histórie (INAH) totiž poukázal na to, že na niektorých častiach mumifikovaných tiel pravdepodobne začala rásť hubovitá pleseň.



V troch múzeách v Guanajuate je vystavených viac ako 100 múmií vrátane mumifikovaných detí a novorodencov. Proces mumifikácie prebehol prirodzene postupným vysušovaním pozostatkov, upozorňuje AFP.



Expozícia vyvolala vlnu kontroverzií a diskusiu o tom, či je etické vystavovať ľudské pozostatky takýmto spôsobom. Keďže sa nepodarilo nájsť či kontaktovať príbuzných exhumovaných mŕtvol, miestne úrady telá vyhlásili za "kultúrne dedičstvo", čo umožnilo ich vystavovanie pre verejnosť.



INAH preto vytvoril špecializovanú komisiu vedenú antropológom Ilanom Leboreirom, ktorej úlohou je preskúmať podmienky, v ktorých sa múmie nachádzajú, a pátrať po ich identite. Leboreiro dodal, že komisia sa zároveň bude snažiť "obnoviť dôstojnosť" mumifikovaných osôb.