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Mexiko zadržalo drogového bossa zo zoznamu najhľadanejších osôb FBI
Meza Flores bol najvyšším predstaviteľom kartelu v rámci zločineckej organizácie Beltrán Leyva.
Autor TASR
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Mexiko 21. novembra (TASR) - Mexická armáda v sobotu oznámila, že zadržala vodcu drogovej skupiny Fausta Isidra Mezu Floresa, ktorý patril medzi desať najhľadanejších osôb amerických bezpečnostných zložiek. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Mezu, prezývaného tiež „El Chapo Isidro“, a ďalších dvoch popredných členov jeho zločineckého gangu zadržali špeciálne jednotky počas piatkovej nočnej razie v štáte Sinaloa, oznámilo mexické ministerstvo obrany vo svojom príspevku na platforme X.
Mexická vláda v sobotňajšej správe uviedla, že k jeho zadržaniu prispeli spravodajské informácie od americkej administratívy. Poskytla však len málo podrobností o tom, ako krajiny koordinovali túto operáciu, konštatuje AP.
Videá a fotografie z miesta zadržania v meste Guasave v štáte Sinaloa zachytávajú kričiacich civilistov utekajúcich pred streľbou počas bejzbalového zápasu.
Meza Flores bol najvyšším predstaviteľom kartelu v rámci zločineckej organizácie Beltrán Leyva a patril medzi desať najhľadanejších osôb amerického Federálneho úrade pre vyšetrovanie (FBI), ktorý vypísal odmenu päť miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zatknutiu.
V správe FBI sa uvádza, že spomínaná zločinecká skupina je zodpovedná za dovoz „veľkých množstiev heroínu, metamfetamínu, kokaínu, fentanylu a marihuany do Spojených štátov“.
Mexické úrady uviedli, že pri zadržaní využili moment prekvapenia. Počas zásahu na nich členovia kartelu zaútočili strelnými zbraňami a výbušninami a došlo k vzájomnej prestrelke. Zásahové jednotky potom vstúpili do domu a drogového bossa zadržali. Jeho aj ďalšie osoby zadržané počas prestrelky následne previezli vojenským lietadlom do hlavného mesta.
Chapo Isidro čelí trestným obvineniam v Mexiku aj v Spojených štátoch.
Mezu, prezývaného tiež „El Chapo Isidro“, a ďalších dvoch popredných členov jeho zločineckého gangu zadržali špeciálne jednotky počas piatkovej nočnej razie v štáte Sinaloa, oznámilo mexické ministerstvo obrany vo svojom príspevku na platforme X.
Mexická vláda v sobotňajšej správe uviedla, že k jeho zadržaniu prispeli spravodajské informácie od americkej administratívy. Poskytla však len málo podrobností o tom, ako krajiny koordinovali túto operáciu, konštatuje AP.
Videá a fotografie z miesta zadržania v meste Guasave v štáte Sinaloa zachytávajú kričiacich civilistov utekajúcich pred streľbou počas bejzbalového zápasu.
Meza Flores bol najvyšším predstaviteľom kartelu v rámci zločineckej organizácie Beltrán Leyva a patril medzi desať najhľadanejších osôb amerického Federálneho úrade pre vyšetrovanie (FBI), ktorý vypísal odmenu päť miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zatknutiu.
V správe FBI sa uvádza, že spomínaná zločinecká skupina je zodpovedná za dovoz „veľkých množstiev heroínu, metamfetamínu, kokaínu, fentanylu a marihuany do Spojených štátov“.
Mexické úrady uviedli, že pri zadržaní využili moment prekvapenia. Počas zásahu na nich členovia kartelu zaútočili strelnými zbraňami a výbušninami a došlo k vzájomnej prestrelke. Zásahové jednotky potom vstúpili do domu a drogového bossa zadržali. Jeho aj ďalšie osoby zadržané počas prestrelky následne previezli vojenským lietadlom do hlavného mesta.
Chapo Isidro čelí trestným obvineniam v Mexiku aj v Spojených štátoch.