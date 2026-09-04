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Mexiko zaistilo v štáte Sinaloa 17 ton amfetamínov
Úrady odhalili v horských oblastiach štátu Sinaloa tri laboratóriá na výrobu drog, z ktorých jedno malo rozlohu 5700 štvorcových metrov, uviedol minister vo vyhlásení.
Autor TASR
Mexiko 4. septembra (TASR) - Mexické úrady v piatok oznámili, že v tajných drogových laboratóriách v štáte Sinaloa na severozápade krajiny, kde pôsobí jeden z najväčších kartelov, zadržali 16,8 tony amfetamínov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister bezpečnosti Omar García Harfuch uviedol, že operácia predstavuje „jednu z najväčších rán pre výrobu syntetických drog“ v Mexiku odvtedy, čo sa prezidentka Claudia Sheinbaumová ujala funkcie v októbri 2024.
Úrady odhalili v horských oblastiach štátu Sinaloa tri laboratóriá na výrobu drog, z ktorých jedno malo rozlohu 5700 štvorcových metrov, uviedol minister vo vyhlásení.
Sheinbaumovej ľavicová vláda je pod tlakom zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prísnejšie zakročila proti drogovým kartelom. Úrady preto zintenzívnili razie zamerané na výrobu a predaj drog pričom vydali desiatky podozrivých členov kartelov do Spojených štátov, konštatuje AFP.
Minister bezpečnosti Omar García Harfuch uviedol, že operácia predstavuje „jednu z najväčších rán pre výrobu syntetických drog“ v Mexiku odvtedy, čo sa prezidentka Claudia Sheinbaumová ujala funkcie v októbri 2024.
Úrady odhalili v horských oblastiach štátu Sinaloa tri laboratóriá na výrobu drog, z ktorých jedno malo rozlohu 5700 štvorcových metrov, uviedol minister vo vyhlásení.
Sheinbaumovej ľavicová vláda je pod tlakom zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prísnejšie zakročila proti drogovým kartelom. Úrady preto zintenzívnili razie zamerané na výrobu a predaj drog pričom vydali desiatky podozrivých členov kartelov do Spojených štátov, konštatuje AFP.