Mexiko zapája do projektu zalesňovania aj Honduras

Mexiko 8. júla (TASR) - Mexiko v pondelok oznámilo, že svoj zalesňovací program rozšíri aj na Honduras a zvýši aj finančný príspevok na vytváranie nových pracovných miest v strednej Amerike na 100 miliónov dolárov, čím chce zamedziť zvyšovaniu počtu migrantov prichádzajúcich do krajiny. Informovala o tom agentúra AP.



Mexiko už predtým ohlásilo 30-miliónový program výsadby stromov v Salvádore, ktorý je súčasťou projektu v celkovej sume 100 miliónov dolárov.



Podobný plán na výsadbu ovocných stromov a drevín využívaných na stavebné účely sa už implementuje v južnom Mexiku - ide o jeden z hlavných projektov prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora.



To, či sa do mexického programu na výsadbu drevín zapojí aj Guatemala, nie je jasné.



Minister zahraničných vecí Mexika Marcelo Ebrard uviedol, že honduraský prezident Juan Orlando Hernández by mal podrobnosti tohto programu schváliť počas svojej júlovej návštevy Mexika. Vytváranie nových pracovných miest bude mať podľa Ebrarda na obmedzenie toku migrantov oveľa väčší vplyv než opatrenia policajných zložiek na hraniciach.



Ebrard takisto povedal, že prácu v severnom Mexiku si našlo 327 migrantov z krajín strednej Ameriky, ktorí čakajú na vyjadrenie amerických orgánov v rámci azylového procesu. Dodal, že firmy celkovo avizovali 3700 voľných pracovných pozícií.



Ako pripomína AP, do Mexika bolo tento rok doteraz vrátených 16.714 občanov zo strednej Ameriky, ktorí v Spojených štátoch požiadali o azyl a čakajú na rozhodnutie. Podľa Ebrarda sa Mexiku takto podarilo prekonať prekážky, ktoré migrantom neumožňovali v krajine počas čakania na ukončenie azylového konania pracovať.