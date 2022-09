Mexiko zasiahlo silné zemetrasenie, hlásia najmenej jednu obeť

Mexiko 20. septembra (TASR) – Pri silnom zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo západné Mexiko, zahynul najmenej jeden človek. Otrasy poškodili budovy a spôsobili výpadky prúdu i paniku medzi obyvateľmi hlavného mesta Mexiko, a to presne v deň výročia ničivých zemetrasení z rokov 1985 a 2017. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vo videopríhovore uviedol, že jeden človek zomrel v tichomorskom prístavnom meste Manzanillo po zrútení múru v obchode. Úrady hlásili tiež škody na dvoch nemocniciach v štáte Michoacán neďaleko epicentra.



Zemetrasenie malo podľa aktualizovaných údajov Geologickej služby USA (USGS) magnitúdu 7,6. Nastalo krátko po 13.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) neďaleko pobrežia Tichého oceánu pri hranici štátov Michoacán a Colima. Hypocentrum bolo v pomerne malej hĺbke 15 kilometrov.



Americké Tichomorské centrum pre varovanie pred cunami vydalo pre časti mexického pobrežia výstrahu pred prívalovými vlnami, ktoré by mohli dosiahnuť jeden až tri metre.



Mexickí predstavitelia uviedli, že len dve minúty pred zemetrasením zazneli sirény seizmického poplachu, čo dalo obyvateľom čas vybehnúť z domov. Niektorí ľudia to však nepovažovali za varovanie pred skutočnými otrasmi zeme, pretože počas dňa už v súvislosti s výročím v krajine vykonali skúšku sirén.



Z oblasti pri epicentre prichádzali zábery poškodených budov, pokým v hlavnom meste Mexiko, 400 kilometrov východne, došlo v častiach centrálnej štvrti k výpadku elektriny.



Mexickú metropolu zasiahlo 19. septembra 1985 zemetrasenie s magnitúdou 8,1, pri ktorom zahynulo viac než 10.000 ľudí a boli zničené stovky budov. V roku 2017 si v tento deň zemetrasenie s magnitúdou 7,1 vyžiadalo vyše 350 životov, prevažne v hlavnom meste.