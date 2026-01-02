< sekcia Zahraničie
Mexiko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,5
Mexiko sa nachádza na rozhraní piatich tektonických dosiek a patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta.
Autor TASR,aktualizované
Mexiko 2. januára (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,5 zasiahlo v piatok metropolu Mexiko a ďalšie oblasti na juhozápade štátu Guerrero, oznámil mexický seizmologický úrad. Jedna osoba prišla o život a ďalších 12 utrpelo zranenia, pričom neboli zaznamenané žiadne vážnejšie škody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šesťdesiatročný muž zahynul v dôsledku zranení počas evakuácie dvojposchodovej budovy v hlavnom meste, uviedli tamojší predstavitelia. Primátorka Clara Brugadová na sociálnych sieťach oznámila, že bolo zranených aj ďalších 12 osôb.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová musela pre otrasy opustiť prezidentský palác počas rannej tlačovej konferencie spolu s prítomnými novinármi. O niekoľko minút sa vrátili do budovy.
Líderka krajiny uviedla, že epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 14 kilometrov od obce San Marcos v štáte Guerrero na juhu Mexika, asi 400 kilometrov od hlavného mesta. Prezidentka ozrejmila, že podľa predbežných správ nedošlo k žiadnym vážnym škodám. Štátna agentúra civilnej ochrany hlásila viaceré zosuvy pôdy v okolí mesta Acapulco, no aj v ďalších oblastiach štátu.
Mexiko sa nachádza na rozhraní piatich tektonických dosiek a patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Zemetrasenie zo septembra 1985 s magnitúdou 8,1 zdevastovalo veľkú časť hlavného mesta a na základe oficiálnych údajov si vyžiadalo takmer 13.000 obetí, pripomína AFP.
