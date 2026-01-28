< sekcia Zahraničie
Mexiko zastavilo dodávky ropy na Kubu
Agentúra AP v tejto súvislosti poznamenala, že americkí predstavitelia verejne nevyzvali Mexiko na zastavenie dodávok ropy.
Autor TASR
Mexiko 28. januára (TASR) — Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v utorok nepriamo potvrdila správy mexických médií, že jej krajina dočasne pozastavila dodávky ropy na Kubu. Odmietla však, že by tak urobila pod tlakom Spojených štátov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Sheinbaumová sa na pravidelnej utorňajšej tlačovej konferencii vyhla priamej odpovedi na novinársku otázku, či štátna ropná spoločnosť Pemex prerušila dodávky ropy na Kubu v dôsledku rastúceho tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Namiesto toho uviedla, že „Pemex robí rozhodnutia v rámci zmluvného vzťahu s Kubou. Pozastavenie (dodávok) je suverénne rozhodnutie a prijíma sa v prípade potreby“.
Taktiež nechala otvorenú otázku, či sa vývoz obnoví - povedala len, že to bude oznámené.
Agentúra AP v tejto súvislosti poznamenala, že americkí predstavitelia verejne nevyzvali Mexiko na zastavenie dodávok ropy.
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že mexická vláda zvažuje zastavenie dodávok ropy na Kubu. Údajne to bolo spôsobené obavami, že USA by mohli na Mexiko za jeho podporu Kuby uvaliť sankcie.
Po tom, ako americká špeciálna jednotka 3. januára zatkla v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura a dopravila ho do USA, americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vláda v Havane je na pokraji pádu a Kuba už nedostane nijakú ropu ani peniaze z Venezuely.
Venezuela, kedysi hlavný poskytovateľ ropy pre Kubu, zastavila dodávky približne pred mesiacom. Jej pozíciu tak zaujalo Mexiko: Pemex vyviezol na Kubu v prvých deviatich mesiacoch roku 2025 približne 19.200 barelov ropy a ropných produktov denne.
Sheinbaumová sa na pravidelnej utorňajšej tlačovej konferencii vyhla priamej odpovedi na novinársku otázku, či štátna ropná spoločnosť Pemex prerušila dodávky ropy na Kubu v dôsledku rastúceho tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Namiesto toho uviedla, že „Pemex robí rozhodnutia v rámci zmluvného vzťahu s Kubou. Pozastavenie (dodávok) je suverénne rozhodnutie a prijíma sa v prípade potreby“.
Taktiež nechala otvorenú otázku, či sa vývoz obnoví - povedala len, že to bude oznámené.
Agentúra AP v tejto súvislosti poznamenala, že americkí predstavitelia verejne nevyzvali Mexiko na zastavenie dodávok ropy.
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že mexická vláda zvažuje zastavenie dodávok ropy na Kubu. Údajne to bolo spôsobené obavami, že USA by mohli na Mexiko za jeho podporu Kuby uvaliť sankcie.
Po tom, ako americká špeciálna jednotka 3. januára zatkla v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura a dopravila ho do USA, americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vláda v Havane je na pokraji pádu a Kuba už nedostane nijakú ropu ani peniaze z Venezuely.
Venezuela, kedysi hlavný poskytovateľ ropy pre Kubu, zastavila dodávky približne pred mesiacom. Jej pozíciu tak zaujalo Mexiko: Pemex vyviezol na Kubu v prvých deviatich mesiacoch roku 2025 približne 19.200 barelov ropy a ropných produktov denne.