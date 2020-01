Mexiko zaznamenalo vlani rekordný počet vrážd

Mexiko 21. januára (TASR) - Mexické úrady zaznamenali v roku 2019 viac ako 34.000 vrážd, čo je najviac v histórii krajiny, informovala v utorok agentúra Reuters. Vláda prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora sa pritom snaží zaviesť nové opatrenia zamerané na zníženie kriminality.



Počet vrážd je najvyšší od roku 1997, keď sa v Mexiku začali viesť oficiálne štatistiky, spresňuje agentúra AFP.



Prezident Obrador po nástupe do funkcie v decembri 2018 sľúbil, že prijme opatrenia proti narastajúcej kriminalite. Počet obetí vrážd sa však podľa údajov mexického ministerstva bezpečnosti vlani medziročne zvýšil o 2,5 percenta.



Mexická armáda je podľa Reuters od roku 2006 nasadená do boja proti drogovým gangom. Toto úsilie však nebolo úspešné a viedlo k nárastu počtu obetí, ktoré zahynuli v dôsledku bojov medzi zločineckými skupinami.



Mexická vláda minulý týždeň predložila parlamentu návrh reforiem na reorganizáciu systému orgánov činných v trestnom konaní.



Obradorovu vládu kritizovali v októbri minulého roka v súvislosti so zadržaním a následným prepustením syna známeho narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, pripomína Reuters. Guzmána v júli 2019 odsúdili v USA na doživotie.