Mexiko žiada, aby bolo Ekvádoru pozastavené členstvo v OSN

Mexiko 11. apríla (TASR) - Mexiko žiada pozastavenie členstva Ekvádoru v Organizácii Spojených národov, kým sa táto juhoamerická krajina verejne neospravedlní za policajnú raziu zložiek na mexickom veľvyslanectve v Quite. Uviedla to vo štvrtok mexická ministerka zahraničných vecí Alicia Bárcenová, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Požiadavka je súčasťou žaloby, ktorú Mexiko vo štvrtok podalo na Medzinárodný súdny dvor (MSD). Mexické ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so žalobou uviedlo, že Ekvádor raziou na ambasáde porušil Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.



Ekvádorské bezpečnostné zložky minulý týždeň na mexickej ambasáde v Quite zatkli bývalého ekvádorského viceprezidenta Jorgeho Glasa. Mexiko mu krátko predtým udelilo politický azyl. Vláda ekvádorského prezidenta Daniela Nobou to označila za "nezákonný čin", keďže na Glasa bol v Ekvádore vydaný zatykač.



Razia na mexickej ambasáde vyvolala v Latinskej Amerike rozsiahlu kritiku. Mexiko prerušilo diplomatické vzťahy s Ekvádorom, k čomu sa neskôr pridala Nikaragua. Raziu ostro odsúdili aj Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Peru, Kuba, Bolívia či Venezuela.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador označil raziu v priestoroch mexického veľvyslanectva, ktoré sa považujú za nedotknuteľné a suverénne územie tejto krajiny, za autoritársky krok ekvádorského prezidenta.