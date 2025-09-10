Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mexiko žiada USA o vydanie dvoch podozrivých z únosu študentov

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zdvihá päsť na konci svojho prejavu o stave národa v Národnom paláci v Mexiku, pondelok, 1. septembra 2025. Foto: TASR/AP

V kauze napriek desiatkam zadržaní nepadol zatiaľ žiadny rozsudok. Nájdené telesné pozostatky sa podarilo identifikovať iba u troch obetí.

Autor TASR
Mexiko 10. septembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová požiadala Spojené štáty o vydanie dvoch osôb, ktoré sú v Mexiku hľadané v súvislosti so zmiznutím 43 študentov spred vyše desiatich rokov. Táto kauza patrí v Mexiku medzi najzávažnejšie prípady porušenia ľudských práv, informovala agentúra AFP.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že študentov učiteľského inštitútu v štáte Guerrero uniesla v roku 2014 zločinecká skupina za pomoci skorumpovanej polície. Mladí muži boli v čase únosu na ceste na protest.

Sheinbaumová novinárom povedala, že o vydanie dvoch Mexičanov požiadala amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, keď minulý týždeň navštívil Mexiko. Mená hľadaných osôb však neuviedla.

Správa expertov Medziamerickej komisie pre ľudské práva a vládna vyšetrovacia správa poukazujú aj na pravdepodobnú účasť vojenských veliteľov na tomto prípade. Medzi podozrivými je aj bývalý generálny prokurátor.

V Mexiku, ktoré sužuje násilie drogových kartelov, je nezvestných viac než 120.000 ľudí, doplnila AFP.
