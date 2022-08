Mexiko: Zmiznutie 43 študentov z roku 2014 je zločinom štátu

Mexiko 19. augusta (TASR) - Zmiznutie 43 vysokoškolských študentov v Mexiku v septembri 2014 je zločinom spáchaným štátom, keďže doň boli zapletení predstavitelia na miestnej aj celoštátnej úrovni. V noci na piatok to uviedol štátny tajomník mexickej vlády pre ľudské práva Alejandro Encinas. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Encinas uviedol, že predchádzajúca vláda zatajovala fakty, manipulovala s miestami činu a kryla napojenie štátnych orgánov na skupinu organizovaného zločinu. Zároveň prvýkrát priznal, že všetko nasvedčuje tomu, že študenti boli zavraždení. Ich rodinám to bolo oznámené na stretnutí s prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom.



Obrador sa predtým zaviazal, že zistí, čo sa stalo 43 so študentmi pedagogiky, ktorí zmizli 26. septembra 2014 v meste Iguala na juhu Mexika. Študenti sa chceli zúčastniť na demonštrácii, no cestou ich mali zastaviť policajti, ktorí ich následne odovzdali členom zločineckého gangu Guerreros Unidos.



Únos si zrejme objednal vtedajší starosta Igualy José Luis Abarca. Ten chcel zabrániť tomu, aby študenti protestmi v nasledujúci deň narušili míting jeho manželky, na ktorom oznámila svoju kandidatúru na starostku.



Tento prípad vyvolal vo svete vlnu pobúrenia zo zmiznutí ľudí a beztrestnosti páchateľov v Mexiku. Vláda vtedajšieho mexického prezidenta Enriqueho Peňu Nieta v roku 2015 prišla s verziou, že členovia zločineckého gangu si študentov zmýlili s príslušníkmi znepriatelenej skupiny, zavraždili ich a spálili na skládke odpadu.



Napriek rozsiahlemu pátraniu boli doteraz objavené a identifikované len pozostatky troch študentov. Rodiny nezvestných vyvíjali tlak na vládu, aby vyšetrovanie pokračovalo a rozšírilo sa aj na armádu, ktorá má v Iguale veľkú základňu, no nezasiahla.