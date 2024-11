Mexiko:Na posty federálnych sudcov chce kandidovať vyše 18.000 občanov

Mexiko 26. novembra (TASR) - Viac ako 18.000 občanov Mexika sa prostredníctvom online formulára zaregistrovalo do volieb na posty federálnych sudcov. Po nedávno schválenej reforme súdneho systému budú federálnych sudcov v Mexiku voliť občania. O tom, kto sa dostane na hlasovacie lístky rozhodne náhodné žrebovanie. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Mexiko sa od budúceho roka stane jediným štátom sveta s volenými sudcami na všetkých úrovniach. Pôvodne ich do funkcie menoval mexický senát. Reforma vyvolala diplomatické napätie a pouličné protesty.



Kandidátom na miesta sudcov najvyššieho súdu a federálnych sudcov stačí právnický titul, študijný priemer do 3,2, päť rokov odbornej praxe, päť odporúčacích listov od občanov a dávka šťastia pri žrebovaní.



Hodnotiace komisie majú po podaní prihlášok viac ako mesiac na to, aby preskúmali tisíce životopisov a vybrali najviac 10 kandidátov na každé z 881 kresiel federálnych sudcov a deviatich sudcov najvyššieho súdu. Následne bude náhodne vybraných 1793 kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku.



Mnohí kandidáti na volebnej listine budú neznámi ľudia, ktorí nikdy neviedli súdny spor. "Lekára alebo chirurga na operáciu nevolíte na základe jeho popularity, ale na základe odborných znalostí, schopností a vedomostí," vyhlásil Sergio Méndez Silva z občianskej skupiny Foundation for Justice. "To platí aj pre sudcov," dodal.



Kandidátov pred voľbani čakajú aj volebné kampane a ich financovanie umožňuje zapojenie drogových kartelov a politických strán. Existujú tiež obavy o nestrannosti výberových komisií. kde dominuje vládna strana Morena.