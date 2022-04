Mezencevová: Vývoj situácie v Donbase zhorší humanitárnu situáciu

Kyjev/Washington 11. apríla (TASR) - Poslankyňa ukrajinského parlamentu Marija Mezencevová upozorňuje, že preskupovanie ruských inváznych síl v Donbase zhorší už aj tak zlú situáciu civilistov uviaznutých v oblastiach bojov na východe Ukrajiny.



V rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CNN Mezencevová v nedeľu upozornila, že prítomnosť ruských jednotiek v okolí Charkova vytvára ďalšie riziká pre malé mestá v danej oblasti. Humanitárne organizácie, ktoré sa snažia pomáhať vojnovým utečencom, tam už teraz zápasia s veľkými ťažkosťami.



Upozornila, že prístup do týchto miest a obcí v metropolitnej oblasti Charkova nie je momentálne možný. Dodala, že preto ani nie je možné odhadnúť, v koľkých obciach sa možno odohrali tragédie podobné tej v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde boli - podľa ukrajinských úradov - počas ruskej vojenskej okupácie páchané zverstvá na civilistoch.



Ukrajinská poslankyňa tiež v rozhovore pre CNN apelovala na Rusko, aby otvorilo viac koridorov umožňujúcich bezpečný odchod civilistov.



Upozornila tiež na prípady, keď ich Rusko síce otvorí, ale nasmeruje na územia okupované Ruskom, do Bieloruska alebo do samotného Ruska. Dodala, že z pohľadu Ukrajiny ide o porušenie ľudských práv.



"Osoba, ktorá vás napadla, vás pozýva, aby ste šli s ňou alebo, povedzme, aby ste sa presťahovali do Ruska. To je absolútne neprijateľné. Navyše násilne zbavujú ľudí ich identity, pasov a nedávajú im na výber," uviedla poslankyňa.



Ukrajinská vojenská rozviedka minulý týždeň upozornila, že ruské jednotky sa preskupujú cez hranicu s Ukrajinou a plánujú postup smerom k Charkovu. Ukrajinské úrady preto vyzvali civilistov z tejto oblasti, aby sa evakuovali.