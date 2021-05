Mezi obeťami a zranenými počas púte v Izraeli boli i americkí občania

Washington 1. mája (TASR) - Medzi najmenej 45 obeťami a desiatkami zranených počas tlačenice, ku ktorej došlo v noci na piatok v Izraeli počas náboženskej púte na horu Meron, sú i americkí občania. Oznámilo to v sobotu tlačové oddelenie amerického veľvyslanectva v Izraeli, píše agentúra Reuters.



"Môžeme potvrdiť, že viacerí americkí občania boli medzi obeťami a zranenými," uviedol hovorca ambasády USA. "Veľvyslanectvo Spojených štátov spolupracuje s miestnymi predstaviteľmi a preveruje, či boli zasiahnutí aj ďalší americkí občania a postihnutým občanom USA a ich milovaným poskytuje všetku náležitú konzulárnu podporu," dodal s tým, že z úcty k rodinám dotknutých osôb nebude záležitosť ďalej komentovať.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že konzulárni predstavitelia v New Yorku sú v tejto veci v kontakte so štyrmi rodinami obetí a veľvyslanectvo v Argentíne komunikuje s jednou rodinou. Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok uviedol, že má informácie o dvoch Kanaďanoch, ktorí pri tragédii v Izraeli prišli o život.



Počas tlačenice utrpelo zranenia asi 150 ľudí, ktorých ošetrili na mieste alebo previezli do okolitých nemocníc alebo do Jeruzalema či Tel Avivu. V piatok večer bolo hospitalizovaných ešte 20 osôb. Izraelský rezort zdravotníctva v piatok ohlásil, že identifikovali už 32 obetí. Proces identifikácie tiel obetí bol prerušený na 24 hodín pre židovský sviatok sabat a bude pokračovať v sobotu večer.



K tlačenici došlo počas slávenia sviatku Lag ba-omer, keď sa desaťtisíce zväčša ultraortodoxných veriacich zišli na hore Meron, kde sa nachádza hrobka rabína Šim'ona bar Jochaja, talmudistu z 2. storočia, ktorému je pripisované autorstvo spisu Zohar (Žiara), najdôležitejšieho diela židovskej mystiky. Lag ba-omer sa zvyčajne slávi na výročie smrti tohto učenca.



Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa polície sa panika začala v okamihu, keď sa niekoľkí ľudia pošmykli pri výstupe po úzkom a strmom chodníku s kovovým povrchom a dominovým efektom spadli aj ľudia za nimi.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil "dôkladné vyšetrenie" tragédie, ku ktorej podľa izraelských médií došlo po tom, čo na pútnické miesto nachádzajúce sa na severe Izraela prišlo namiesto povolených 10.000 pútnikov vyše 90.000 ľudí.