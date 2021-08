Česi riešia tohtoročné úmrtia detí pri kúpaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Praha 11. augusta (TASR) – Tri tohtoročné letné tragédie, pri ktorých sa utopili deti, sú podľa odborníkov následkom toho, že medzi českými deťmi a dospelými klesá počet plavcov. Český denník Mladá Fronta DNES sa venuje príčinám tragédií a problémom s plaveckým výcvikom v Českej republike.približuje MF DNES a pokračuje, ako pätnásťročný Tomáš ide k rieke Svratke v mestskej časti Brno-Jundrov. Spadne do vody. Za tri týždne jeho telo nachádzajú vo vode veslári.dodáva denník k letným tragédiám.Konštatuje, že len vlani sa v Česku utopilo 205 ľudí, z toho 16 detí. To je v prepočte na počet obyvateľov viac, než majú prímorské štáty. Desaťročné deti by pritom podľa rámcového vzdelávacieho programu, ktorého je plavecký výcvik súčasťou, mali vedieť plávať.uviedol pre denník vodný záchranár a odborný garant projektu Pri vode bez nehody Jan Sedláček.Hoci je podľa neho plavecký výcvik už štyri roky povinný, množstvo detí ho aj tak neabsolvovalo.povedal Sedláček.Oficiálna štatistika, koľko detí plavecký výcvik absolvovalo a koľko z nich skutočne vie plávať, ale neexistuje, pripomína MF DNES. Na slovenských školách plavecký výcvik povinný nie je.Podľa prezidenta Asociácie plaveckých škôl Jiřího Vopičku sa bude musieť začiatkom tohto školského roka začať náhrada chýbajúcich plaveckých hodín z vlaňajška, čo oddiali výučbu tých, ktorí by na ňu už mali nárok.varoval Vopička. Narážal tým na fakt, že plavecké školy zatiaľ nevedia, či sa kurzy plávania v septembri vôbec začnú.Návrat plaveckých kurzov sám o sebe však nemusí robiť z českých detí plaveckú generáciu. Sedláček upozorňuje na problém kvalifikácie učiteľov plávania.konštatoval Sedláček.S jeho tvrdením súhlasí aj Vopička, ktorý upozorňuje na to, že v ČR neexistujú kritériá na vzdelávanie inštruktorov plávania.Podľa Sedláčka existuje viac dôvodov, prečo české deti nevedia plávať. Rodičia im napríklad vštepujú zlé základy, lebo sami si ich zafixovali v minulosti.vysvetlil.Markéta Pechová, prvá hendikepovaná plavkyňa, ktorá bez jednej nohy prekonala Lamanšský prieliv, si myslí, že Česi vo všeobecnosti nie sú takí dobrí plavci, ako o sebe tvrdia. Definícia plavca znamená, že zapláva 200 metrov bez toho, aby sa unavil, zvládne pád či skok do hlbokej vody a orientuje sa pod hladinou. To podľa nej väčšina dospelých vôbec nespĺňa.uzavrela.