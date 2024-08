mfor.hu: Orbánova mierová misia bola asi hradená z maďarského rozpočtu

Budapešť 8. augusta (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nebol oprávnený rokovať v mene Európskej únie s prezidentmi Ukrajiny, Ruska a Číny ani s kandidátom na prezidenta USA Donaldom Trumpom v rámci takzvanej "mierovej misie", preto je veľmi pravdepodobné, že náklady na uvedené cesty boli hradené z maďarského štátneho rozpočtu. Vyplýva to zo štvrtkovej analýzy servera mfor.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nie je ničím novým, že sa Bruselu a väčšine členských krajín EÚ nepáčia aktivity maďarskej vlády - najmä po tom, čo Orbán oznámil, že pôjde na mierovú misiu s cieľom vyriešiť vojnovú situáciu, konštatovala autorka článku Dóra Kollárová.



Sekretariát Rady EÚ, ktorej Maďarsko predsedá v druhom polroku tohto roka, v tejto súvislosti pre mfor.hu uviedol, že Brusel uhrádza napríklad účasť na zasadnutí nejakého prípravného orgánu či vystúpenie na dvojročnom ministerskom zasadnutí Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Okrem toho uhrádza aj náklady, ktoré súvisia so summitmi či stretnutím na úrovni ministrov (bilaterálne alebo multilaterálne) medzi EÚ a treťou krajinou.



Orbánove cesty by podľa servera mohli patriť do tej druhej kategórie, avšak iba v prípade, že by išlo o stretnutia, kde delegáti EÚ konajú v mene EÚ. Keďže však maďarský ministerský predseda nemal oprávnenie rokovať s ruským prezidentom ani čínskym lídrom, pravdepodobne cestoval za peniaze maďarských daňových poplatníkov.



Orbán v júli po prevzatí rotujúceho predsedníctva v Európskej rade navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty, pričom tieto zahraničné cesty označil za "mierovú misiu". Lídri Únie v reakcii na jeho cesty uviedli, že maďarský premiér počas nich nehovoril v mene 27-členného bloku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)