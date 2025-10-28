< sekcia Zahraničie
mfor.hu: Sporné maďarské predsedníctvo v EÚ sa extrémne predražilo
Autor TASR
Budapešť 28. októbra (TASR) - Maďarské Ministerstvo pre záležitosti Európskej únie v minulom roku nerealizovalo ani jediný konkrétny projekt EÚ, hoci počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2024 stúpli výdavky rezortu vyše dvojnásobne. Poukázal na to v utorok server mfor.hu, podľa ktorého to vyplýva z ročnej účtovnej závierky za rok 2024, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Rezort v danom období zdvojnásobil finančné výdavky, čo je zrejmé z konečnej účtovnej závierky. Zvýšenie nákladov ministerstvo odôvodnilo napríklad prenájmom novej zahraničnej misie v Bruseli. Počet pracovníkov ministerstva a zastupiteľského úradu v Bruseli stúpol počas predsedníctva zo 175 na 434. Z verejných zdrojov bolo potrebné vynaložiť zvlášť prostriedky aj na pokuty EÚ, konštatoval mfor.hu, ktorý zverejnil aj konkrétne údaje výdavkov rezortu.
Najdôležitejšou úlohou ministerstva v minulom roku bolo zorganizovať a viesť rotujúce predsedníctvo EÚ. Podľa servera sa v záverečnej správe neuvádza, že po „mierovej misii“ premiéra Viktora Orbána v Číne a Moskve sa dokonca hovorilo aj o tom, že by post predsedníctva mal byť Maďarsku odobratý.
Orbán v júli po prevzatí rotujúceho predsedníctva v Európskej rade navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty a tieto zahraničné cesty označil za "mierovú misiu". Lídri Únie v reakcii na jeho cesty uviedli, že maďarský premiér počas nich nehovoril v mene 27-členného bloku.
Počas maďarského predsedníctva neprišiel do Budapešti žiadny komisár Európskej komisie a Rada EÚ pod maďarským predsedníctvom bola na neformálnych stretnutiach zastúpená iba na úrovni vyšších štátnych úradníkov, dodáva mfro.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
