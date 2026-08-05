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MH Invest pripravuje výstavbu cyklotrás a obchvatu mesta Šurany
Ukončené verejné obstarávanie otvára cestu k príprave dvoch samostatných štúdií realizovateľnosti pre každý z projektov.
Autor TASR
Šurany 5. augusta (TASR) - Spoločnosť MH Invest pripravuje výstavbu cyklotrás a obchvatu mesta Šurany v okrese Nové Zámky. Vzniknúť by mali v rámci strategického projektu Šurany Industrial Park. Spoločnosť úspešne ukončila verejné obstarávanie na vypracovanie komplexnej štúdie realizovateľnosti pre časť cestného ťahu cesty II/580 a cyklotrás v území a kompletnej projektovej dokumentácie, informoval MH Invest.
Ukončené verejné obstarávanie otvára cestu k príprave dvoch samostatných štúdií realizovateľnosti pre každý z projektov. Predmetom zákazky je zároveň príprava a zabezpečenie komplexnej projektovej dokumentácie od základných štúdií až po realizačno-projektovú dokumentáciu tak, aby boli oba projekty pripravené na vstup do realizačnej stavebnej fázy. Obe štúdie sa v týchto dňoch začínajú pripravovať. MH Invest chce vizualizácie navrhovaných riešení predstaviť do konca tohto roka.
Samostatná štúdia realizovateľnosti cyklotrás sa zameria na vytvorenie 16 kilometrov dlhej siete cyklistických prepojení v intraviláne a v extraviláne. Cieľom je prepojiť vznikajúci priemyselný park s mestom Šurany, Nitrianskym Hrádkom, železničnou stanicou, autobusovou dopravou a ďalšími verejnými priestormi. Vzniknúť by mala úplne nová ekologická dopravná infraštruktúra využiteľná pre bezpečné dochádzanie do práce, školy, ale aj v rámci voľnočasových aktivít.
Druhá samostatná štúdia bude riešiť možnosti budúceho obchvatu mesta. Jej úlohou je nájsť najlepší variant riešenia z pohľadu funkčnosti dopravy, ekonomickej a ekologickej efektívnosti.
V ďalších stupňoch prípravy projektov zároveň budú následne posudzované všetky legislatívne podmienky, vrátane potreby vykonania procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pokiaľ charakter navrhovaného riešenia a príslušná legislatíva budú takéto posudzovanie vyžadovať.
Rozsiahla modernizácia dopravnej infraštruktúry je neoddeliteľnou súčasťou komplexného strategického projektu, ktorý spoločnosť MH Invest realizuje. Projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu viac ako dvojkilometrového úseku cesty I/64, výstavbu dvoch okružných križovatiek, napojenie na sieť verejných komunikácií prostredníctvom turbookružnej križovatky, nové chodníky, cyklotrasy aj obratisko pre autobusy.
Významnou súčasťou pripravovaných riešení je aj železničná infraštruktúra. Plánované je nové napojenie územia prostredníctvom vlečky na trať ŽSR 140, vybudovanie verejnej železničnej stanice, koľajiska s nakladacou rampou a modernizácia existujúcej železničnej zastávky v Bánove. Investície prispejú k efektívnejšej logistike, vyššiemu podielu ekologickej železničnej dopravy a komfortnejšiemu cestovaniu obyvateľov regiónu.
Ukončené verejné obstarávanie otvára cestu k príprave dvoch samostatných štúdií realizovateľnosti pre každý z projektov. Predmetom zákazky je zároveň príprava a zabezpečenie komplexnej projektovej dokumentácie od základných štúdií až po realizačno-projektovú dokumentáciu tak, aby boli oba projekty pripravené na vstup do realizačnej stavebnej fázy. Obe štúdie sa v týchto dňoch začínajú pripravovať. MH Invest chce vizualizácie navrhovaných riešení predstaviť do konca tohto roka.
Samostatná štúdia realizovateľnosti cyklotrás sa zameria na vytvorenie 16 kilometrov dlhej siete cyklistických prepojení v intraviláne a v extraviláne. Cieľom je prepojiť vznikajúci priemyselný park s mestom Šurany, Nitrianskym Hrádkom, železničnou stanicou, autobusovou dopravou a ďalšími verejnými priestormi. Vzniknúť by mala úplne nová ekologická dopravná infraštruktúra využiteľná pre bezpečné dochádzanie do práce, školy, ale aj v rámci voľnočasových aktivít.
Druhá samostatná štúdia bude riešiť možnosti budúceho obchvatu mesta. Jej úlohou je nájsť najlepší variant riešenia z pohľadu funkčnosti dopravy, ekonomickej a ekologickej efektívnosti.
V ďalších stupňoch prípravy projektov zároveň budú následne posudzované všetky legislatívne podmienky, vrátane potreby vykonania procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pokiaľ charakter navrhovaného riešenia a príslušná legislatíva budú takéto posudzovanie vyžadovať.
Rozsiahla modernizácia dopravnej infraštruktúry je neoddeliteľnou súčasťou komplexného strategického projektu, ktorý spoločnosť MH Invest realizuje. Projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu viac ako dvojkilometrového úseku cesty I/64, výstavbu dvoch okružných križovatiek, napojenie na sieť verejných komunikácií prostredníctvom turbookružnej križovatky, nové chodníky, cyklotrasy aj obratisko pre autobusy.
Významnou súčasťou pripravovaných riešení je aj železničná infraštruktúra. Plánované je nové napojenie územia prostredníctvom vlečky na trať ŽSR 140, vybudovanie verejnej železničnej stanice, koľajiska s nakladacou rampou a modernizácia existujúcej železničnej zastávky v Bánove. Investície prispejú k efektívnejšej logistike, vyššiemu podielu ekologickej železničnej dopravy a komfortnejšiemu cestovaniu obyvateľov regiónu.