< sekcia Zahraničie
MI5: Británia je vystavená rastúcej hrozbe zo strany Ruska aj Iránu
McCallum konštatoval, že narastajú obavy zo zapájania detí do teroristických aktivít, keďže každá piata osoba z 232 zadržaných za terorizmus v minulom roku bola mladšia ako 17 rokov.
Autor TASR
Londýn 16. októbra (TASR) — Británia je vystavená rastúcej hrozbe zo strany nepriateľských štátov, ako sú Rusko, Irán a Čína. Riziko terorizmu je naďalej vysoké, keďže al-Káida a Islamský štát sa opäť stávajú ambicióznejšími a využívajú nestabilitu v zahraničí na získanie pevnejších pozícií. V piatok to vo svojom výročnom príhovore uviedol riaditeľ britskej domácej tajnej služby (kontrarozviedky) MI5 Ken McCallum, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters a televíziu Sky News.
Podľa McCalluma sa počet osôb vyšetrovaných v Británii za činnosť ohrozujúcu štát – vrátane ľudí z Ruska a Iránu – za posledný rok v porovnaní s predchádzajúcimi 12 mesiacmi zvýšil o 35 percent. Nepriateľské krajiny sa pritom neustále uchyľujú k „nepekným“ metódam, ktoré zvyčajne používajú teroristi.
Pravidelne sú odhaľované pokusy štátov – najmä Číny, Ruska a Iránu – o vykonávanie operácií zahŕňajúcich násilie, sabotáže, podpaľačstvo alebo sledovanie, povedal ďalej McCallum. MI5 v uplynulom roku odhalila viac ako 20 „potenciálne smrtiacich“ sprisahaní podporovaných Iránom.
Šéf MI5 tvrdí, že neustále odhaľuje špionážne operácie s „nepriateľskými úmyslami“. MI5 predpokladá, že ruskí trollovia sa pokúsia využiť každú „trhlinu“ v britskej spoločnosti, hoci tieto snahy sú do značnej miery neúspešné. Ako troll sa označuje účastník online diskusných fór, četov či blogov, ktorý zverejňuje zámerne provokatívne, urážlivé alebo irelevantné príspevky k citlivým témam.
Pokiaľ ide o terorizmus, MI5 a polícia od roku 2020 prekazili 19 plánovaných útokov v pokročilej fáze realizácie a zasiahli v stovkách prípadov, keď boli plány v skorej fáze.
McCallum konštatoval, že narastajú obavy zo zapájania detí do teroristických aktivít, keďže každá piata osoba z 232 zadržaných za terorizmus v minulom roku bola mladšia ako 17 rokov.
„V roku 2025 má MI5 do činenia s väčším množstvom a rozmanitosťou hrozieb zo strany teroristov a štátnych aktérov ako kedykoľvek predtým,“ povedal riaditeľ MI5.
Osobitnú výzvu predstavuje podľa neho Čína, keďže vláda premiéra Keira Starmera sa snaží posilniť hospodárske väzby s Pekingom, no zároveň sa obáva bezpečnostnej hrozby, ktorú predstavujú čínski špióni.
„MI5 bude naďalej robiť to, čo od nás verejnosť očakáva, teda brániť aktivitám, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť, odhaľovať ich a narúšať,“ zdôraznil McCallum . „A budeme naďalej sledovať stopy až k tým, ktorí vydávajú rozkazy a ktorí si myslia, že za svojimi obrazovkami sú neohrození. Nie sú,“ dodal.
Podľa McCalluma sa počet osôb vyšetrovaných v Británii za činnosť ohrozujúcu štát – vrátane ľudí z Ruska a Iránu – za posledný rok v porovnaní s predchádzajúcimi 12 mesiacmi zvýšil o 35 percent. Nepriateľské krajiny sa pritom neustále uchyľujú k „nepekným“ metódam, ktoré zvyčajne používajú teroristi.
Pravidelne sú odhaľované pokusy štátov – najmä Číny, Ruska a Iránu – o vykonávanie operácií zahŕňajúcich násilie, sabotáže, podpaľačstvo alebo sledovanie, povedal ďalej McCallum. MI5 v uplynulom roku odhalila viac ako 20 „potenciálne smrtiacich“ sprisahaní podporovaných Iránom.
Šéf MI5 tvrdí, že neustále odhaľuje špionážne operácie s „nepriateľskými úmyslami“. MI5 predpokladá, že ruskí trollovia sa pokúsia využiť každú „trhlinu“ v britskej spoločnosti, hoci tieto snahy sú do značnej miery neúspešné. Ako troll sa označuje účastník online diskusných fór, četov či blogov, ktorý zverejňuje zámerne provokatívne, urážlivé alebo irelevantné príspevky k citlivým témam.
Pokiaľ ide o terorizmus, MI5 a polícia od roku 2020 prekazili 19 plánovaných útokov v pokročilej fáze realizácie a zasiahli v stovkách prípadov, keď boli plány v skorej fáze.
McCallum konštatoval, že narastajú obavy zo zapájania detí do teroristických aktivít, keďže každá piata osoba z 232 zadržaných za terorizmus v minulom roku bola mladšia ako 17 rokov.
„V roku 2025 má MI5 do činenia s väčším množstvom a rozmanitosťou hrozieb zo strany teroristov a štátnych aktérov ako kedykoľvek predtým,“ povedal riaditeľ MI5.
Osobitnú výzvu predstavuje podľa neho Čína, keďže vláda premiéra Keira Starmera sa snaží posilniť hospodárske väzby s Pekingom, no zároveň sa obáva bezpečnostnej hrozby, ktorú predstavujú čínski špióni.
„MI5 bude naďalej robiť to, čo od nás verejnosť očakáva, teda brániť aktivitám, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť, odhaľovať ich a narúšať,“ zdôraznil McCallum . „A budeme naďalej sledovať stopy až k tým, ktorí vydávajú rozkazy a ktorí si myslia, že za svojimi obrazovkami sú neohrození. Nie sú,“ dodal.