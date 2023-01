Michaela Jacksona stvárni v novom životopisnom filme jeho synovec

New York 30. januára (TASR) - Amerického popového speváka Michaela Jacksona stvárni v pripravovanom životopisnom filme jeho synovec, 26-ročný Jaafar Jackson. Oznámila to v pondelok produkčná spoločnosť Lionsgate, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Lionsgate v pondelok predstavila herecké obsadenie životopisného filmu o kráľovi popu, ktorý bude režírovať Antoine Fuqua. Producentom filmu je Graham King, ktorý pracoval aj na životopisnom filme Bohemian Rhapsody, ocenenom Oscarom.



"Jaafara som stretol pred dvomi rokmi a bol som uchvátený tým, ako... zosobňuje dušu a osobnosť Michaela. Bolo to niečo také silné, že aj po usporiadaní celosvetového vyhľadávanie bolo jasné, že je jediným človekom pre túto rolu," uviedol King vo vyhlásení.



Jaafar Jackson je druhým najmladším synom Michaelovho brata Jermaina Jacksona. Jaafar tiež tvorí vlastnú hudbu a v roku 2019 vydal svoj debutový singel Got Me Singing. Úloha, v ktorej stvárni svojho strýka, bude jeho hereckým debutom.



Jaafar na sociálnej sieti Twitter reagoval, že preňho bude cťou oživiť životný príbeh svojho strýka.



Životopisný film Michael bude autorizovaným portrétom kráľa popu, ktorý zomrel v roku 2009. Scenár filmu napísal John Logan, autor scenárov známych filmov ako Gladiátor alebo Letec. Tvorcovia snímky spolupracujú s pozostalosťou zosnulého speváka. Natáčať sa začne tento rok.



"Jaafar zosobňuje môjho syna. Je úžasné vidieť, ako pokračuje v odkaze Jacksonovcov, ktorí boli zabávačmi a interpretmi," reagovala Katherine Jacksonová, matka Michaela Jacksona.