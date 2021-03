Michail Gorbačov oslavuje svoje 90. narodeniny v karanténe

Moskva 2. marca (TASR) - Bývalý sovietsky vodca Michail Gorbačov, ktorý výrazne prispel k ukončeniu studenej vojny a pádu železnej opony, oslávil v utorok svoje 90. narodeniny v karanténe. Podľa svojho hovorcu je Gorbačov, tak ako všetci ostatní, už "unavený" z opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, píše agentúra AFP.



Hovorca Gorbačovovej nadácie Vladimir Poľakov uviedol, že exprezidentovi okrem iných popriali všetko najlepšie aj ruský prezident Vladimir Putin, prezident USA Joe Biden či nemecká kancelárka Angela Merkelová.



"Počas pandémie je (Michail Gorbačov) v karanténe v nemocnici. Je z toho všetkého unavený, tak ako my všetci," povedal Poľakov. Podľa neho bude Gorbačov pri príležitosti svojho jubilea zrejme telefonovať so svojou rodinou a priateľmi prostredníctvom videohovoru.



"Už sme všetko pripravili," dodal Poľakov. Pripomenul, že Gorbačov aj počas pobytu v izolácii edituje knihy a články.



Putin v utorňajšom vyhlásení zverejnenom Kremľom uviedol, že Gorbačov bol "vynikajúci politik, ktorý pomohol zmeniť svetové dejiny. "Právom patríte k množstvu bystrých a vynikajúcich ľudí, významných štátnikov moderného veku, ktorí značne ovplyvnili chod domácich a svetových dejín," vyhlásil Putin. Zároveň ocenil Gorbačovov "energický a tvorivý potenciál", pričom zdôraznil, že bývalý sovietsky líder sa aj vo vysokom veku zapája do humanitárnych a iných projektov.



Ako pripomína AFP, Putin a Gorbačov mali komplikovaný vzťah. V priebehu rokov Gorbačov Putina striedavo kritizoval i chválil ako muža zosobňujúceho príležitosť Ruska na stabilný rozvoj. Známy je tiež Putinov výrok, podľa ktorého bol rozpad Sovietskeho zväzu "najväčšou geopolitickou katastrofou storočia".