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Michal:Európa nemusí mať nového zástupcu na rokovania Ruska a Ukrajiny
Táto téma v Európe nabrala na naliehavosti po dvojdňových rokovaniach o vojne na Ukrajine a Rusku v Spojených arabských emirátoch (SAE).
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Európa si nemusí vyberať nového zástupcu na rokovania o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom, povedal v stredu agentúre AFP estónsky premiér Kristen Michal. Reagoval tak na výzvy Kyjeva a Washingtonu, aby si Európska únia zvolila svojho zástupcu.
Táto téma v Európe nabrala na naliehavosti po dvojdňových rokovaniach o vojne na Ukrajine a Rusku v Spojených arabských emirátoch (SAE). Členské štáty EÚ však v tejto otázke nie sú jednotné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň vyhlásil, že Európa by si mala ešte v novembri vybrať svojho zástupcu na rokovania zamerané na ukončenie vojny. Osobitný vyslanec USA Jared Kushner zároveň vyzval Európu, aby „určila jednu osobu, ktorá ju bude zastupovať“ pri rokovaniach.
Michal v rozhovore pre AFP pred neformálnym summitom európskych lídrov v Dubline, kde má byť táto otázka jednou z hlavných tém, trval na tom, že je už vyriešená. Podľa neho sa na rokovaniach môžu zúčastňovať vysokopostavení predstavitelia EÚ v súlade so svojimi kompetenciami. „Povedal by som, že na osobách sme sa už dohodli,“ uviedol.
Menoval pritom predsedu Európskej rady Antónia Costu a vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaju Kallasovú, lebo „jej úlohou je zastupovať nás v otázkach zahraničnej politiky“.
Nemajú však jednomyseľnú podporu. Niektorí európski lídri sa domnievajú, že Kallasová príliš ostro kritizuje Rusko a prezidenta Vladimira Putina na to, aby mohla počas rokovaní zastupovať Európu.
Michal však odmietol názor, že by mali pri výbere svojho zástupcu zohľadňovať Putinove preferencie. „To je jeho problém! Zastupovať by nás mali ľudia, ktorí sa zodpovedajú Európe, nie tí, ktorých má Putin rád,“ povedal.
Európa sa už dlhšie usiluje o miesto pri rokovacom stole pri prípadných mierových rokovaniach. Argumentuje tým, že v hre je aj bezpečnosť celého kontinentu.
Medzi menami, o ktorých sa hovorí ako o možných zástupcoch, je fínsky prezident Alexander Stubb či nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Obaja minulý mesiac absolvovali telefonický rozhovor s Putinom.
Ďalší navrhujú formát, v ktorom by Európu zastupovali Francúzsko, Nemecko a Británia. „Každý má vlastnú predstavu o tom, kto by mal koho zastupovať,“ povedal Michal.
Aj Kushner zrejme pochopil, aké náročné je dosiahnuť dohodu o spoločnom európskom zástupcovi. „Ak by sa Európe podarilo určiť jednu osobu, ktorá ju bude zastupovať, bol by to väčší úspech, ako presvedčiť Rusov, aby ju zahrnuli do rokovaní,“ povedal.
Kushner spolu s ďalší osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom sa vo štvrtok stretnú s Putinom v Moskve a so Zelenským v Dubline. Cieľom je využiť „príležitosti“, ktoré priniesli tohtotýždňové rokovania v SAE.
Európu znepokojili požiadavky Ruska na prehodnotenie bezpečnostnej architektúry kontinentu. Nový rámec v tejto oblasti navrhujú aj Spojené štáty.
Predstavitelia EÚ sa domnievajú, že pozornosť by sa mala sústrediť na ukončenie takmer päť rokov trvajúcej vojny, a nie na širšie otázky bezpečnostného usporiadania. „Mierové rokovania by sa mali týkať mieru a toho, ako dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier medzi Ukrajinou a Ruskom za podmienok Ukrajiny,“ povedal Michal.
Táto téma v Európe nabrala na naliehavosti po dvojdňových rokovaniach o vojne na Ukrajine a Rusku v Spojených arabských emirátoch (SAE). Členské štáty EÚ však v tejto otázke nie sú jednotné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň vyhlásil, že Európa by si mala ešte v novembri vybrať svojho zástupcu na rokovania zamerané na ukončenie vojny. Osobitný vyslanec USA Jared Kushner zároveň vyzval Európu, aby „určila jednu osobu, ktorá ju bude zastupovať“ pri rokovaniach.
Michal v rozhovore pre AFP pred neformálnym summitom európskych lídrov v Dubline, kde má byť táto otázka jednou z hlavných tém, trval na tom, že je už vyriešená. Podľa neho sa na rokovaniach môžu zúčastňovať vysokopostavení predstavitelia EÚ v súlade so svojimi kompetenciami. „Povedal by som, že na osobách sme sa už dohodli,“ uviedol.
Menoval pritom predsedu Európskej rady Antónia Costu a vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaju Kallasovú, lebo „jej úlohou je zastupovať nás v otázkach zahraničnej politiky“.
Nemajú však jednomyseľnú podporu. Niektorí európski lídri sa domnievajú, že Kallasová príliš ostro kritizuje Rusko a prezidenta Vladimira Putina na to, aby mohla počas rokovaní zastupovať Európu.
Michal však odmietol názor, že by mali pri výbere svojho zástupcu zohľadňovať Putinove preferencie. „To je jeho problém! Zastupovať by nás mali ľudia, ktorí sa zodpovedajú Európe, nie tí, ktorých má Putin rád,“ povedal.
Európa sa už dlhšie usiluje o miesto pri rokovacom stole pri prípadných mierových rokovaniach. Argumentuje tým, že v hre je aj bezpečnosť celého kontinentu.
Medzi menami, o ktorých sa hovorí ako o možných zástupcoch, je fínsky prezident Alexander Stubb či nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Obaja minulý mesiac absolvovali telefonický rozhovor s Putinom.
Ďalší navrhujú formát, v ktorom by Európu zastupovali Francúzsko, Nemecko a Británia. „Každý má vlastnú predstavu o tom, kto by mal koho zastupovať,“ povedal Michal.
Aj Kushner zrejme pochopil, aké náročné je dosiahnuť dohodu o spoločnom európskom zástupcovi. „Ak by sa Európe podarilo určiť jednu osobu, ktorá ju bude zastupovať, bol by to väčší úspech, ako presvedčiť Rusov, aby ju zahrnuli do rokovaní,“ povedal.
Kushner spolu s ďalší osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom sa vo štvrtok stretnú s Putinom v Moskve a so Zelenským v Dubline. Cieľom je využiť „príležitosti“, ktoré priniesli tohtotýždňové rokovania v SAE.
Európu znepokojili požiadavky Ruska na prehodnotenie bezpečnostnej architektúry kontinentu. Nový rámec v tejto oblasti navrhujú aj Spojené štáty.
Predstavitelia EÚ sa domnievajú, že pozornosť by sa mala sústrediť na ukončenie takmer päť rokov trvajúcej vojny, a nie na širšie otázky bezpečnostného usporiadania. „Mierové rokovania by sa mali týkať mieru a toho, ako dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier medzi Ukrajinou a Ruskom za podmienok Ukrajiny,“ povedal Michal.