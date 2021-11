Michalik z hnutia STAN už nekandiduje na ministra priemyslu a obchodu

Praha 25. novembra (TASR) - Podpredseda českého hnutia STAN Věslav Michalik sa vzdal svojej kandidatúry na post ministra priemyslu a obchodu v novej vláde. Dôvodom sú jeho predchádzajúce podnikateľské aktivity na Cypre, o ktorých v pondelok informoval český Deník N.



Ako píše spravodajský server Seznam Zprávy, Michalik trvá na tom, že jeho konanie bolo legálne, nechce však, aby situácia uškodila novej vláde a hnutiu STAN.



Niekdajšia Michalikova spoločnosť si v minulosti výhodne požičala najmenej 4,6 milióna eur cez cyperskú firmu Lowfield Investments, približujú Seznam Zprávy. Michalik ani jeho manželka najprv nechceli prezradiť, kto túto firmu so sídlom v daňovom raji vlastní, nakoniec však nominant hnutia STAN priznal, že majiteľom firmy bola práve jeho manželka.



Michalik je dlhoročný finančník a investor, ktorého majetok siaha až k jednej miliarde českých korún (vyše 39 miliónov eur). Významným zdrojom jeho príjmov je aj solárna energia, takže by sa ako minister mohol dostať do neakceptovateľného konfliktu záujmov, analyzujú Seznam Zprávy.



Tento spravodajský server navyše zistil, že dve bývalé Michalikove spoločnosti súvisiace so solárnou energiou (Solar Area a Rodvinov Solar Energy) v minulosti sponzorovali hnutie STAN. Táto politická podpora neskončila ani po tom, čo v roku 2017 došlo k prevodu týchto firiem do fondu Valour, v ktorom je Michalik čiastočným vlastníkom.



Michalik pôvodne odmietal povedať, aký podiel tohto fondu jeho rodina vlastní, na štvrtkovej tlačovej konferencii však uviedol, že dovedna až 96 percent.



"Rozhodnutie Michalika ma ľudsky veľmi mrzí. Rozumiem tomu, že informácie, ktoré sa v súvislosti s jeho osobou objavili v médiách, mnohých našich priaznivcov rozladili. Nepôsobili dobre. Podnikanie na Cypre u nás neznie dobre," uviedol predseda hnutia STAN Vít Rakušan.



Michalik podľa Rakušana deklaroval, že peniaze zarobil legálne a prípadný konflikt záujmov by vyriešil. Rakušan dodal, že mu verí, napriek tomu však jeho rozhodnutie víta aj kvôli voličom a atmosfére v spoločnosti.



Kto prevezme Michalikovu kandidatúru, zatiaľ nie je známe.