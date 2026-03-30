Pondelok 30. marec 2026Meniny má Vieroslava
Michalovčanky využili domácu halu, Vikartovský: Zaslúžený rozdiel

Na archívnej snímke tréner Košíc Maroš Vikartovský. Foto: TASR František Iván

Štvrtá semifinálová účasť v EP EHF znamená potvrdenie kvalít Iuventy.

Autor TASR
Michalovce 30. marca (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce naplno využili domáce prostredie v dvojzápase proti holandskému družstvu Cabooter Fortes Venlo a štvrtýkrát po sebe si zahrajú semifinále Európskeho pohára EHF. V oboch stretnutiach zvíťazili a v ich súčte prevýšili súperky o 13 gólov. „Dievčatá boli dobre nastavené. Všetky išli za svojím cieľom a myslím si, že ten výsledný gólový rozdiel je zaslúžený,“ uviedol tréner Iuventy Maroš Vikartovský.

Štvrtá semifinálová účasť v EP EHF znamená potvrdenie kvalít Iuventy. V nedávnych rokoch ju medzi elitnú štvorku doviedol tréner Peter Kostka, v nedeľu na neho nadviazal Vikartovský. Kormidelníka slovenského majstra teší, že Michalovčanky potvrdili príslušnosť k najlepším tímom súťaže: „Mohla by sa z toho stať tradícia. Iuventa je top klub, ktorí patrí do najlepšej štvorky v tejto lige.“

Michalovčanky odohrali oba zápasy proti Venlu v domácej Chemkostav aréne. V piatok zvíťazili o osem gólov 31:23 a sľubný náskok zveľadili v odvete, v ktorej triumfovali 29:24. Podľa trénera tímu bolo domáce prostredie nielen pohodlnejšie, ale prinieslo aj želaný efekt. „Zohralo to veľkú rolu. Klub vynaložil veľké úsilie, aby sa oba zápasy hrali u nás. Hráčky sa im odvďačili výkonmi v tých dvoch zápasoch. Bola dobrá divácka kulisa. Verím, že sme fanúšikov potešili a prilákali na ďalšie zápasy,“ poznamenal Vikartovský.

Jeho zverenky narazia v dvojzápase o postup do finále na turecký tím Bursa Büyüksehir BSK. V tomto dvojzápase už nebude možnosť odohrať obe stretnutia na jednej palubovke. Prvý duel je na programe 16. apríla v Turecku, odveta 26. apríla v Michalovciach.
