Michel: EÚ a NATO pripravia do júna 2022 nové spoločné vyhlásenie

Brdo pri Kranju 6. októbra (TASR) - Európska únia a NATO vypracujú novú spoločnú deklaráciu do júna 2022, keď sa má konať ďalší summit NATO. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedu Európskej rady Charla Michela o výsledkoch prvého dňa neformálneho summitu EÚ, ktorý sa koná v slovinskom Brde pri Kranju.



Účastníci summitu v Slovinsku v utorok diskutovali o koncepte nového obranného systému EÚ s názvom Strategický kompas EÚ a plánujú vytvorenie síl rýchlej reakcie EÚ. Ako Michel potvrdil, táto stratégia a plány síl pre rýchlu reakciu by mali byť odobrené v marci 2022.



Michel vo svojom vyhlásení, ktoré bolo zverejnené aj na sociálnych sieťach, informoval, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell predloží prvý návrh tzv. strategického kompasu v novembri 2021 s tým, že EÚ ho prerokuje v decembri a schváli ho v marci na pravidelnom zasadnutí Európskej rady pre obranu. Dodal, že "novú politickú deklaráciu s NATO sa budeme snažiť dosiahnuť pred summitom NATO v júni 2022".



Vo svojom vyhlásení Michel opäť ubezpečil, že spolupráca medzi EÚ a NATO je základným kameňom bezpečnosti európskeho spoločenstva.



EÚ je podľa Michela horlivým zástancom multilateralizmu a obhajcom medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, je otvorená svetu a odmieta protekcionizmus.



"Zaviazali sme sa spolupracovať s našimi spojencami a partnermi s podobným zmýšľaním, najmä s USA a v rámci NATO, ktoré je základným kameňom našej bezpečnosti," zdôraznil Michel.