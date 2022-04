Michel: EÚ bude musieť zaviesť sankcie na ruskú ropu a plyn

Štrasburg 6. apríla (TASR) - Európska únia bude musieť voči Rusku "skôr či neskôr" zaviesť sankcie postihujúce ropu a zemný plyn. Uviedol to v stredu predseda Európskej rady Charles Michel. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



EÚ podľa Michelových vyjadrení na Twitteri sprísňuje svoje sankcie s cieľom udržať Kremeľ pod čo najväčším tlakom. Michel pripomenul, že najnovší balík sankcií zahŕňa zákaz dovozu uhlia z Ruska.



"Som presvedčený, že opatrenia voči rope a dokonca aj plynu budú skôr či neskôr takisto potrebné," napísal.



Michel podľa AFP označil úmrtia civilistov v niektorých častiach Ukrajiny za "vojnové zločiny" a dôkaz, že "ruská brutalita voči Ukrajincom nemá hranice".



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell zverejnili v utorok v poradí už piaty balík sankcií voči Rusku. Okrem iných zahŕňa zákaz dovozu uhlia z Ruska, úplný zákaz transakcií so štyrmi kľúčovými ruskými bankami i zákaz vstupu lodí a plavidiel prevádzkovaných Ruskom do prístavov EÚ.