Michel: EÚ bude rokovať o svojom budúcom rozširovaní

Tirana 24. januára (TASR) - Predseda Európskej rady (ER) Charles Michel v piatok povedal, že Európska únia v najbližších týždňoch uskutoční "intenzívne rokovania" v súvislosti v budúcim rozširovaním, informovala agentúra AP.



Michel sa v albánskom hlavnom meste Tirana stretol s premiérom Edim Ramom. Predseda ER povedal, že "budúcnosť západného Balkánu by mala smerovať k Európe".



Michel na Twitteri napísal, že predmetom rozhovorov s Ramom bude budúcnosť rozširovania Únie a májový summit EÚ - západný Balkán v Záhrebe.



Hlavy vlád a štátov nedokázali v októbri 2019 dosiahnuť dohodu o spustení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Európska komisia (EK) na konci mája začatie týchto prístupových rokovaní odporučila.



Proti otvoreniu rokovaní bol najviac francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý argumentoval, že najprv by malo dôjsť k reforme prístupových procesov, až potom by sa malo rozhodovať o prizvaní ďalších krajín.



Brusel pripravuje novú metodológiu rozširovania EÚ, ktorá bude v priebehu najbližších týždňov pripravená na rokovania.



Snaha o členstvo v EÚ podľa AP balkánske krajiny povzbudila k prijímaniu politických i hospodárskych reforiem.