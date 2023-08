Michel: EÚ chystá 50-milardový balík finančnej pomoci Kyjev

Kyjev/Brusel 23. augusta (TASR) — Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu oznámil, že Európska únia pripravuje ďalší balík finančnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur, z ktorého sa bude čerpať niekoľko rokov. Povedal to vo vopred nahratom videozázname odvysielanom na zasadnutí Krymskej platformy, ktoré sa konalo v Kyjeve. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.



Michel tiež povedal, že EÚ stojí za Ukrajinou v jej boji za slobodu a bude jej pomáhať pri obnove.



"Odkedy Rusko napadlo vašu krajinu, zažili ste už takmer 550 dní smrti a ničenia, pričom Krym je (Ruskom) využívaný ako strategický odrazový mostík na jeho brutálne útoky," povedal Michel vo svojom príhovore adresovanom ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a ukrajinskému ľudu.



"Rusko zdokonaľuje svoje nástroje teroru a prenasledovania, ktoré počas dlhých deviatich rokov uplatňovalo na Kryme, a teraz pácha zverstvá v mestách i dedinách po celej Ukrajine, pričom mnohé z nich sa rovnajú vojnovým zločinom," dodal.



Michel uviedol, že EÚ bude naďalej žiadať, aby sa Rusko za svoje činy zodpovedalo a Ukrajinu bude ďalej podporovať vo forme sankcií, munície a humanitárnej pomoci.



Na záver prejavu povedal, že nejde o to, či Ukrajina vstúpi do EÚ, ale kedy sa tak stane. "Môžete sa spoľahnúť na moju osobnú podporu, môžete sa spoľahnúť na EÚ. Budeme po vašom boku stáť tak dlho, ako bude potrebné," prisľúbil Michel.