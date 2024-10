Michel: EÚ je na strane Ukrajiny a potrebuje urýchliť pomoc pre Kyjev

Brusel 17. októbra (TASR) - Európska únia je na strane Ukrajiny a potrebuje urýchliť vojenskú a finančnú podporu pre Kyjev. Pred summitom lídrov EÚ v Bruseli to vo štvrtok po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel, informuje spravodajca TASR.



Michel zároveň uviedol, že budúcnosť Ukrajiny vidí v Únii. "Máme spoločné sny a hodnoty," dodal.



Zelenskyj sa v úvode poďakoval za pomoc zo strany 27-členného bloku. Spresnil, že počas stretnutia s lídrami EÚ plánuje priblížiť svoj tzv. víťazný plán, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom.



"Naším plánom je posilniť Ukrajinu, aby bola silná a pripravená na diplomaciu," povedal Zelenskyj pred novinármi v Bruseli. Dodal, že na úspech plánu bude potrebná ochota aj jeho partnerov.



Už v stredu ukrajinský prezident uviedol, že ak sa plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Plán má podľa ukrajinského prezidenta päť bodov a tri tajné prílohy. Okrem bezodkladnej pozvánky do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Počíta tiež s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a nasadením "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine. Zelenskyj po stretnutí s lídrami EÚ plánuje vo štvrtok zamieriť aj na rokovania s ministrami obrany NATO, taktiež v Bruseli.



Lídri EÚ sa budú počas summitu venovať aj ďalšej vojenskej podpore pre Kyjev, preskúmajú pokrok v dodávkach systémov protivzdušnej obrany, munície a rakiet. Diskutovať majú aj o využívaní výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny a o tom, ako posilniť ukrajinský energetický sektor a jeho kritickú infraštruktúru pred blížiacou sa zimou.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)