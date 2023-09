Michel: EÚ je pripravená podporiť Maroko zasiahnuté zemetrasením

Brusel 9. septembra (TASR) - Európska únia je pripravená podporiť Maroko v týchto ťažkých chvíľach, uviedol v sobotu predseda Európskej rady Charles Michel v reakcii na silné zemetrasenie, ktoré túto severoafrickú krajinu zasiahlo. Sústrasť s pozostalými vyjadrila i predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR správu prevzala z agentúry DPA a vyjadrení predstaviteľov EÚ na sociálnej sieti.



"Vo svojich myšlienkach som so všetkými osobami postihnutými touto tragédiou i so záchranármi, ktorí sa zúčastňujú na pátracích operáciách," napísal Michel na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Správy o zemetrasení označil za desivé.



Von der Leyenová na sociálnej sieti X vo francúzštine uviedla, že je tiež vo svojich myšlienkach s rodinami obetí a zraneným želá rýchle uzdravenie. Takisto ocenila prácu záchranárov.



Maroko v noci na sobotu zasiahlo zemetrasenie so silou 6,8. Najmenej 296 ľudí prišlo o život a ďalších viac než 150 utrpelo zranenia.