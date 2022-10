Michel: EÚ je rozhodnutá mobilizovať nástroje na podporu Ukrajiny

Praha 7. októbra (TASR) - Európska únia je rozhodnutá mobilizovať všetky nástroje na podporu Ukrajiny vo vojenskej, politickej i humanitárnej oblasti. Vyhlásil to v piatok na záverečnej tlačovej konferencii neformálneho summitu EÚ v Prahe predseda Európskej rady Charles Michel, podľa ktorého európski lídri prijali rozhodnutie o nevyhnutnosti posilnenia sankcií proti Rusku.



Ruská vojna na Ukrajine má podľa Michela "obrovské dôsledky" na celý svet, a to najmä v podobe potravinovej a energetickej krízy. Za Európsku úniu prisľúbil podporu tretím krajinám, predovšetkým s potravinami. Ako zdôraznil, je potrebné zmierňovať ekonomické a sociálne dôsledky krízy.



"Rusko vyslalo energetickú raketu proti Európe a celému svetu," vyhlásil Michel.



EÚ na to podľa neho musí reagovať trojakým spôsobom. Je potrebné znížiť spotrebu energie, pričom prvé rozhodnutia na úrovni Európskej únie už boli pre to prijaté. "Každý má možnosť konať, aby sme boli schopní vyrovnať sa s touto výzvou," apeloval.



Ďalšou otázkou je bezpečnosť dodávok, pričom lídri diskutovali o vytvorení platformy spoločného nákupu, ktorá mala podľa neho na summite širšiu podporu.



Hovorili aj o raste cien, ktorý je podľa Michela bolestivý pre domácnosti aj podniky. Ako dodal, riešením je zníženie cien energetických zdrojov, na čom bude pracovať spoločne Rada EÚ aj Európska komisia.