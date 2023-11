Michel: EÚ mešká so záväzkom dodať Ukrajine milión kusov munície

Brusel 30. novembra (TASR) - Európska únia mešká so svojím prísľubom dodať Ukrajine milión kusov delostreleckej munície do marca 2024. Uviedol to vo štvrtok predseda Európskej rady Charles Michel, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Krajiny EÚ zatiaľ Kyjevu dodali iba 300.000 delostreleckých nábojov. Splnenie tohto sľubu je podľa Michela výzvou. "Pracujeme na tom, aby sme na Ukrajinu dostali milión kusov delostreleckej munície... Bude to trvať trochu dlhšie, ako sme dúfali, ale stane sa to," dodal.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius nedávno povedal, že stanovenú dohodu sa EÚ pravdepodobne nepodarí splniť. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell však trvá na tom, že európsky obranný priemysel je schopný vyrobiť sľúbený počet nábojov do budúceho marca.



Nové záväzky EÚ týkajúce sa vojenskej pomoci pre Ukrajinu v posledných mesiacoch stagnovali, keďže sa euroblok snaží posilniť kapacity na výrobu zbraní, píše DPA.



"Všetci vieme, že potrebujeme urobiť viac - viac rakiet, viac munície, viac systémov protivzdušnej obrany - a rýchlejšie," uviedol Michel. "Je to povinnosť, povinnosť voči ukrajinskému ľudu, ale aj voči našim občanom. Tým, že chránime Ukrajinu, chránime sami seba," dodal.