Michel: Odsudzujeme nátlak, ktorý vyvíja Bielorusko na Litvu migrantmi

Vilnius 6. júla (TASR) - Európska únia odsudzuje rozhodnutie Bieloruska umožniť nelegálnym migrantom prekračovať hranicu so susednou Litvou v reakcii na sankcie EÚ, uviedol v pondelok predseda Európskej rady Charles Michel. Informovala o tom agentúra Reuters.Litovská vláda vyhlásila v piatok núdzový stav, keďže do krajiny začalo z Bieloruska postupne prichádzať až 150 prevažne irackých migrantov za deň, čo je viac ako túto hranicu prekročilo ročne v uplynulých troch rokoch." povedal Michel na spoločnej tlačovej konferencii s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom vo Vilniuse." zdôraznil Michel s tým, že Litve vyjadril solidaritu v tejto veci.Michel dodal, že budúci týždeň bude hovoriť s irackým prezidentom o repatriácii irackých občanov." povedal novinárom Nauséda.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta na jeho palube.Michel prisľúbil ďalších príslušníkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na hliadkovanie na litovsko-bieloruskej hranici.