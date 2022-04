Michel: EÚ urobí všetko pre to, aby Ukrajina zvíťazila vo vojne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a predseda Európskej rady Charles Michel sa rozprávajú pred tlačovou konferenciou po stretnutí 20. apríla 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Kyjev 20. apríla (TASR) - Európska únia urobí všetko pre to, aby Ukrajina dokázala zvíťaziť vo vojne proti Rusku. Vyhlásil to predseda Európskej rady Charles Michel na stredajšej tlačovej konferencii v Kyjeve po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR správu prevzala od agentúry AFP.vyhlásil Michel.pokračoval predseda Európskej rady. Podľa jeho slov členské štáty EÚ v náročných podmienkach ukázali, že sú schopné prijímať rozhodnutia systematicky a jednomyseľne.Zelenskyj na tlačovej konferencii zopakoval, že členstvo v EÚ je prioritou pre Ukrajinu.povedal ukrajinský prezident.Michel v stredu pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Kyjev už 8. apríla navštívila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Bol s nimi vtedy aj predseda slovenskej vlády Eduard Heger.