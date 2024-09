Michel: Izrael má právo na sebaobranu, nemôže však trestať civilistov

New York 25. septembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok uviedol, že Izrael má právo na sebaobranu, no nemôže uplatňovať "kolektívne tresty" na civilistov žijúcich v oblastiach, na ktoré sa zameriava jeho armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Podporujeme právo Izraela na existenciu a sebaobranu. Sebaobrana však neznamená kolektívny trest. Vyžaduje si to zásadu proporcionality," povedal Michel na podujatí, ktoré sa uskutočnilo na okraj 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Predseda Európskej rady sa tak vyjadril po pondelkovej vlne izraelských leteckých útokov na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh v Libanone, ktoré si podľa libanonských úradov vyžiadali 558 obetí vrátane 50 detí.



Viacerí západní lídri na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzvali Izrael na zdržanlivosť pri útokoch v Libanone a Pásme Gazy, aby zabránili vypuknutiu regionálnej vojny, pripomína AFP.