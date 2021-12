Michel: Lídri EÚ sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku

Na snímke zľava slovinský premiér Janez Janša, predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová odchádzajú po tlačovej konferencii, ktorá sa konala po skončení summitu lídrov EÚ v Bruseli v piatok 17. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 17. decembra (TASR) - Lídri 27 členských štátov EÚ sa na štvrtkovom summite v Bruseli jednomyseľne dohodli na predĺžení ekonomických sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Novinárom to povedal v piatok predseda Európskej rady Charles Michel, informovala agentúra TASS.uviedol Michel.Moskva podľa TASS opakovane tvrdí, že nie je stranou konfliktu na Ukrajine a že tam pôsobí len ako sprostredkovateľ spolu s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Francúzskom a Nemeckom.EÚ predĺži sankcie o šesť mesiacov - do 31. júla, uviedol TASS s odvolaním sa na nemenovaného európskeho diplomata. Podľa neho bude rozhodnutie v najbližších týždňoch formalizované a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, čím nadobudne účinnosť. Súčasné obmedzenia sa mali skončiť 31. januára.TASS poznamenal, že EÚ v roku 2014 uvalila sankcie na Rusko v súvislosti s udalosťami na Ukrajine a za anexiu ukrajinského polostrova Krym. Obmedzenia sa opakovane rozširovali a predlžovali. Rokovania o bezvízovom režime a novej základnej dohode o spolupráci boli pozastavené, niektorým ruským predstaviteľom bol zakázaný vstup do EÚ a ich aktíva boli zmrazené. Okrem toho boli zavedené aj obchodné, finančné a vojenské obmedzenia. V reakcii na to Rusko zakázalo dovoz európskych potravín.