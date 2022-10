Michel na návšteve Kazachstanu vyzval na užšie vzťahy

Astana 27. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok počas prvej oficiálnej návštevy Kazachstanu vyzval na užšie vzťahy EÚ so Strednou Áziou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Stredná Ázia a Európa sa k sebe približujú a sú čoraz prepojenejšie," povedal Michel na spoločnej tlačovej konferencii s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom v hlavnom meste Astana. Michel Kazachstan označil za "kľúčového partnery", pričom EÚ dúfa v "rozvoj našej spolupráce". Kazachstan je všeobecne považovaný za hlavnú ekonomickú silu v stredoázijskom regióne.



Michelova návšteva prichádza osem mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá znervóznila bývalé sovietske republiky a zintenzívnila rozpory Kremľa so Západom.



Michel sa neskôr v Astane stretol s lídrami všetkých piatich stredoázijských krajín - Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkménska, Kirgizska a Tadžikistanu.



Ide o vôbec prvý samit medzi predstaviteľmi EÚ a štátmi Strednej Ázie, všíma si AFP. Podľa Michela toto stretnutie znamená "omnoho viac než len politický dialóg medzi dvoma regiónmi". "Je to silný symbol našej posilnenej spolupráce," dodal.



Michel vyzdvihol Kazachstan ako významného obchodného partnera EÚ a vyzval na investície do dopravnej infraštruktúry v tejto krajine, ktorá sa snaží po ruskej invázii na Ukrajine znížiť svoju závislosť od Moskvy. Tokajev začiatkom júla prisľúbil väčšiu spoluprácu s EÚ v oblasti energetiky.



Michel pricestoval do Kazachstanu dva týždne po tom, ako sa tam konali samity s účasťou Ruska, ako aj Číny a Turecka, ktoré sa tiež usilujú o posilnenie vplyvu v tomto regióne.



Michel a Tokajev v spoločnom vyhlásení uviedli, že rokovali o tom, ako sa vyhnúť "nezamýšľanému negatívnemu vplyvu sankcií EÚ na ekonomiku Kazachstanu", ktoré boli uvalené na Rusko. Diskutovali aj o premiestnení "európskych výrobných spoločností", ktorých produkty nepodliehajú sankciám, do Kazachstanu.