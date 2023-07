Michel: Na summite EÚ-CELAC sa hovorí aj o klíme, Únia nechce poučovať

Brusel 17. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý hostí dvojdňový summit Európskej únie a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli, v pondelok ocenil, že k takémuto stretnutiu dochádza po osemročnej prestávke. Medzitým podľa neho oba regióny pokročili v mnohých smeroch a čelia zhoršujúcej sa klimatickej situácii, informuje spravodajca TASR.



"Spolu predstavujeme jednu miliardu občanov a 20 percent svetového HDP. Spoločným úsilím sa dá veľa zmeniť. Som v tomto smere optimistický," povedal Michel pred novinármi. Vyjadril nádej, že sa to pretaví aj do silnejšej vzájomnej spolupráce v nasledujúcich rokoch.



Pripomenul, že EÚ je svetovým lídrom v boji proti zmenám klímy a snaží sa presvedčiť aj ostatné regióny sveta, aby robili viac pre záchranu planéty.



Michel spresnil, že z hľadiska obchodných záujmov je potrebné sa navzájom vypočuť, pričom EÚ chce, aby akékoľvek dohody v budúcnosti s krajinami CELAC zohľadnili klimatické zmeny a sociálne potreby miestneho obyvateľstva. Na druhej strane to však nemôže robiť bez vypočutia si obáv a návrhov lídrov týchto krajín, dodal.



"Nikto nechce nikoho o ničom poučovať. Máme rešpekt voči týmto krajinám, voči ich tradícii a kultúre a chcem vystupovať v duchu vzájomného rešpektu," vysvetlil.



Na otázky o rôznom pohľade na ruskú vojnu na Ukrajine medzi krajinami EÚ a Latinskej Ameriky Michel uviedol, že lídri stále pracujú na spoločnom vyhlásení, ktoré by bolo dostatočne silné a pripomenul, že väčšina juhoamerických krajín na Valnom zhromaždení OSN zahlasovala za rezolúciu odsudzujúcu Rusko.



Šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová s odkazom na summit priznala, že zákonodarný zbor EÚ má veľké očakávania od týchto rokovaní a chce sa zapojiť do debát s krajinami CELAC. Týka sa to hlavne budúcich dohôd o voľnom obchode s Mercosurom, Čile a Mexikom, pričom europoslanci sa postarajú o zohľadnenie environmentálnych a sociálnych požiadaviek.



Pripomenula, že EP otvoril svoju kanceláriu v Latinskej Amerike s cieľom posilniť medziparlamentný dialóg medzi oboma stranami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)