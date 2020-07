Michel navrhol vytvorenie rezervného fondu pre následky brexitu

Brusel 10. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok navrhol vytvorenie rezervného fondu vo výške 5 miliárd eur pre prípadné nepredvídané následky, ktoré by brexit mohol spôsobiť členským štátom Európskej únie (EÚ).



„Brexit je pre nás všetkých náročný a preto navrhujeme rezervu vo výške 5 miliárd eur,“ povedal Michel.



Brexit s dohodou o budúcich väzbách EÚ a Británie alebo bez nej „bude mať dôsledky pre členské štáty EÚ a preto si myslím, že je potrebné požiadať Európsku komisiu, aby sa pripravila na analýzu potrieb do novembra 2021,“ uviedol.



EÚ a Británia v súčasnosti rokujú o dohode o obchodných vzťahoch po vystúpení Londýna z bloku 31. januára a skončení prechodnej fázy 31. decembra 2020.



„Všetci vieme, že prebiehajúce rokovania nie sú ľahké,“ povedal Michel, ktorý predsedá stretnutiam lídrov EÚ. „A vieme, že pravdepodobne do konca leta alebo v septembri či v októbri budeme mať jasnejšiu víziu o tom, kde sme v tomto rokovacom procese.“



Očakáva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie najviac zasiahne Írsko pre tesné väzby oboch susedných krajín. Ale aj Belgicko a severné Francúzsko sú považované za veľmi zraniteľné.



EÚ vo štvrtok (9.7.) vyhlásila, že plánuje núdzové opatrenia v desiatkach sektorov po skončení prechodného obdobia a varovala pred „nevyhnutnými problémami“ aj v prípade, že sa jej podarí dosiahnuť dohodu s Londýnom.



„Dôjde k ďalekosiahlym a automatickým zmenám s dôsledkami pre občanov, spotrebiteľov, firmy, verejnú správu, investorov, študentov a výskumných pracovníkov,“ varovala Komisia a vyzvala vlády EÚ, aby sa pripravili.