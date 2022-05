Michel nečakane navštívil Odesu, rokovania prerušil poplach

Odesa 9. mája (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v pondelok nečakane zavítal do prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti Dňa Európy. Informovala o tom agentúra AFP.



Michela počas návštevy v Odese sprevádzal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Svoje rokovanie boli nútení prerušiť a ukryť sa, keď bola Odeská oblasť opäť terčom ostreľovania.



Ako uviedol hovorca šéfa Európskej rady, Michelova návšteva v Odese je "ďalším prejavom neochvejnej solidarity EÚ s ukrajinským ľudom v jeho boji proti ruskej agresii".



Súčasťou návštevy bola aj prehliadka prístavu v Odese, kde sa Michel oboznámil s vplyvom vojenského konfliktu na globálne dodávateľské reťazce, informoval na svojom webe španielsky denník El Diario.



"Veľa ton obilia, ktoré uviazlo v prístave v dôsledku ruskej blokády Čierneho mora, nielenže poškodzuje ukrajinskú ekonomiku, ale bráni aj svetu v prístupe k životne dôležitým potravinám a ohrozuje potravinovú bezpečnosť na celom svete," uviedli diplomatické zdroje.



Rozhovory s premiérom Šmyhaľom, ku ktorým sa prostredníctvom videokonferencie z Kyjeva pripojil aj prezident Volodymyr Zelenskyj, sa zamerali na to, ako môže EÚ podporovať Ukrajinu pri riešení humanitárnych, ekonomických a vojenských problémov, ktorým táto krajina v súčasnosti čelí.



Diskutovali aj o fonde solidarity pre Ukrajinu, ktorý bude financovať budúcu rekonštrukciu Ukrajiny "pomocou investícií do infraštruktúry a štrukturálnych reforiem potrebných na to, aby sa Ukrajina posunula na svoju európsku cestu," uviedli podľa webu Eldiario.es zdroje EÚ.