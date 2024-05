Michel odsúdil izraelské rozkazy na evakuáciu Rafahu

Brusel 12. mája (TASR) – Izraelské evakuačné rozkazy vydané palestínskym civilistom uviaznutým v meste Rafah na juhu Pásma Gazy sú neprijateľné. V sobotu to na sociálnej platforme X uviedol predseda Európskej rady Charles Michel. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Izraelská armáda v sobotu pokračovala v boji proti hnutiu Hamas a nariadila Palestínčanom opustiť ďalšie oblasti vo východnej časti Rafahu a na severe Pásma Gazy.



"Rozkazy civilistom uväzneným v Rafahu, aby sa evakuovali do nebezpečných zón, sú neprijateľné. Vyzývame izraelskú vládu, aby rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a naliehame na ňu, aby v Rafahu nevykonávala pozemnú operáciu," uviedol šéf EÚ.



"Hraničné priechody musia fungovať naplno, aby počas hladomoru mohla (do Pásma Gazy) prúdiť základná (humanitárna) pomoc," dodal. Zároveň vyzval zúčastnené strany, aby sa naďalej snažili dosiahnuť trvalé ukončenie bojov.