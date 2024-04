Michel označil otvorenie ciest pre pomoc do Gazy za nedostatočné

Brusel 5. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok povedal, že oznámenie Izraela o dočasnom otvorení ďalších prístupových ciest humanitárnej pomoci do Pásma Gazy "nie je dostatočné" vzhľadom na rozsah humanitárnej krízy v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Deti a dojčatá umierajú v Gaze na podvýživu. Je potrebné vyvinúť značné a naliehavé úsilie na okamžité ukončenie hladu ako nástroja (vedenia) vojny v Gaze," uviedol Michel na platforme X. "Oznámenie Izraela o dočasnom znovuotvorení hraničného priechodu Erez, ako aj o umožnení vstupu (zásielok) pomoci cez prístav Ašdod nestačí," dodal.



Izrael v noci na piatok oznámil, že schválil otvorenie hraničného priechodu Erez do severnej časti Pásma Gazy a umožnenie dodávok pomoci cez prístav Ašdod. Izraelská vláda okrem toho súhlasila so zvýšením toku pomoci cez hraničný priechod Kerem Šalom do južnej časti palestínskej enklávy. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, ako Spojené štáty pohrozili možnou zmenou svojej politiky voči vojne v Gaze, pripomína AFP.



Vôbec najkrvavejšiu vojnu v dejinách Pásma Gazy rozpútal bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Militanti pri ňom podľa oficiálnych izraelských údajov zabili 1170 Izraelčanov a cudzincov, prevažne civilistov. Zároveň zajali zhruba 250 rukojemníkov, z ktorých asi 130 je stále zadržiavaných v Gaze. Do zmieneného čísla je zarátaných aj 34 osôb, o ktorých Izrael predpokladá, že už nežijú.



Izrael v rámci odvety spustil rozsiahlu ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej už podľa tamojšieho minsterstva zdravotníctva ovládaného Hamasom zahynulo prinajmenšom 33.000 ľudí, pričom čo OSN varovala pred hroziacim hladomorom v tejto enkláve.