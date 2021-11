Michel poďakoval Turecku za zrušenie leteniek do Bieloruska

Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, sa zohrievajú pri ohni počas ich zhromaždenia na hranici pri bieloruskej dedine Grodno 10. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel/Varšava/Minsk 12. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel poďakoval v piatok Turecku za dosiahnutie dohody s Bruselom, v rámci ktorej Ankara zakázala občanom Sýrie, Iraku a Jemenu lietať do Bieloruska. Informovala o tom agentúra Reuters.Európska únia požiadala medzinárodné letecké spoločnosti vrátane Turkish Airlines, aby zrušili jednosmerné letenky do bieloruskej metropoly Minsk. Režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka totiž odtiaľ podľa Bruselu migrantov prepravuje na poľské hranice s cieľom vyvinúť tlak na euroblok.Turecký úrad civilného letectva predtým na Twitteri oznámil, že prijal rozhodnutie v snahe. Rozhodnutie zrušiť platnosť leteniek bude platiť, dodal úrad.Nemecké ministerstvo zahraničných vecí medzitým podľa agentúry AFP informovalo, že rokovania s leteckými spoločnosťami a tranzitnými krajinami v súvislosti s prebiehajúcou krízou už prinášajú výsledky.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok vyjadrilanad zdravotnou situáciou tisícov migrantov na poľsko-bieloruských hraniciach.Vyzývameuviedol regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.dodal Kluge.Západné krajiny už mesiace obviňujú bieloruský režim, že ako odvetu za uvalené sankcie posiela migrantov cez poľské hranice do EÚ. Poľsko týchto migrantov odmieta prijať a výsledkom je, že v okolí hraníc uviazli v mrazivých teplotách tisíce zúfalých ľudí, ktorí sú obkolesení ozbrojenými zložkami oboch krajín.Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza v pohraničnej oblasti zahynulo už najmenej desať ľudí, sedem z nich na poľskej strane.