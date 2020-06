Michel upozornil na názorové rozdiely o viacročnom finančnom rámci

Brusel 17. júna (TASR) - Ústrednou témou piatkového videosummitu šéfov vlád a štátov členských krajín eurobloku bude viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021-27 a plán hospodárskej obnovy Európskej únie, ktorý Európska komisia (EK) navrhla ako odpoveď na negatívne dopady koronakrízy. Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel v utorok večer v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov.



Michel pripomenul, že v piatok 19. júna to bude po prvý raz, čo najvyšší lídri členských krajín budú spolu diskutovať o balíku opatrení, ktorý eurokomisia predložila 28. mája.



"Myslím si, že všetci poznáme zložitosť týchto návrhov a čas potrebný na ich riešenie. Naše piatkové stretnutie by malo byť zásadným krokom k dosiahnutiu dohody na ďalšom, už osobnom stretnutí," uviedol Michel v pozývacom liste.



Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov Európskej únie sa mimoriadny summit zameraný na dlhodobý rozpočet a plán obnovy v hodnote 750 miliárd eur uskutoční niekedy v polovici júla a ak by sa lídri nedohodli, možný je ďalší mimoriadny summit koncom júla alebo začiatkom augusta.



Michel dopredu upozornil, že šéfovia štátov a vlád potrebujú dosiahnuť konsenzus vo viacerých bodoch: reakcia Európskej únie na bezprecedentnú krízu musí byť primeraná jej rozsahu; reakcia na krízu by sa mala financovať prostredníctvom pôžičiek Európskej komisie na finančných trhoch, čo si vyžaduje zvýšiť strop vlastných rozpočtových zdrojov Únie; spoločné úsilie by sa malo zamerať na najviac postihnuté odvetvia a geografické časti Európy; budúci sedemročný rozpočet by sa mal upraviť tak, aby zohľadňoval koronakrízu, a mal by sa posudzovať spolu s plánom obnovy.



Šéf Európskej rady rovnako upozornil, že celkový finančný balík by nemal riešiť len bezprostrednú zdravotnú krízu, ale predstavuje dobrú príležitosť na transformáciu a reformu národných hospodárstiev s ohľadom na ciele ekologického prechodu a digitálnej budúcnosti.



List zaslaný do metropol členských krajín však upozornil na existujúce názorové nezhody medzi členmi EÚ, najmä čo sa týka veľkosti finančného balíka a trvania rôznych prvkov plánu obnovy, alokačného kľúča - čiže spôsobu prerozdelenia tejto pomoci v podobe pôžičiek a grantov - a otázok spojených s naviazanosťou rozdeľovania nových eurofondov na štrukturálne reformy.



V neposlednom rade zostali otvorené aj otázky týkajúce sa veľkosti a obsahu budúceho sedemročného rozpočtu Únie vrátane vlastných zdrojov v podobe nových daní a rabatov.



"Naším konečným cieľom je dosiahnuť dohodu čo najskôr. Ešte stále je spôsob, ako to dosiahnuť, takže v nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme musieť tvrdo pracovať," odkázal Michel, ktorý v závere listu vyjadril nádej, že EÚ vyjde z tejto veľkej krízy zjednotenejšia a silnejšia.



Videosummit sa začne v piatok o 10.00 h tradičným úvodným vystúpením predsedu Európskeho parlamentu.



Summit bude zároveň príležitosťou zhodnotiť končiace sa chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ, predstaviť stav prebiehajúcich rokovaní o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Britániou a získať prehľad o celkovej hospodárskej situácii EÚ od šéfa Európskej centrálnej banky (ECB).



Lídri sa v závere rokovaní budú venovať aj realizácii minských dohôd o mierovom procese na východe Ukrajiny.



