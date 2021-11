Michel pricestoval do Poľska, chce vyriešiť výstavby múru

Varšava 10. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel pricestoval v stredu do Varšavy. S poľským premiérom Mateuszom Morawieckym bude rokovať o situácii s migrantmi na poľsko-bieloruskej hranici. Návšteva má byť prejavom solidarity s Poľskom, avšak zároveň zvýrazní aj rozdielnosť názorov v rámci Únie, ako reagovať na postup Minska v súvislosti s tranzitom migrantov smerom na západ, informuje magazín Politico.



V prejave pri príležitosti 32. výročia pádu Berlínskeho múru v utorok večer obvinil Michel Bielorusko zo zosnovania "brutálneho hybridného útoku" proti EÚ tým, že posiela migrantov na jej hranice. Zároveň vyjadril podporu Poľsku, Lotyšsku a Litve.



"Poľské a pobaltské hranice sú hranicami EÚ. Jeden za všetkých, všetci za jedného," citovala Michela agentúra DPA.



Hovoril aj o možnosti financovania výstavby múru na hraniciach s Bieloruskom z peňazí EÚ. Ako pripomína Politico, Michel sa v tejto záležitosti názorovo rozchádza z predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



"Otvorili sme diskusiu o financovaní fyzickej pohraničnej infraštruktúry z prostriedkov EÚ. Musí sa to vyriešiť rýchlo," uviedol Michel.



Von der Leyenová v októbri jednoznačne odmietla financovanie výstavby plotov či múrov na hranici s Bieloruskom zo strany EÚ. Okrem Michela však podporu financovaniu výstavby hraničnej bariéry vyslovil aj líder frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber.



Poľská agentúra PAP v stredu s odvolaním sa na svoje zdroje taktiež napísala, že Európska komisia a Európska rada majú rozdielne názory na výstavbu bariéry na hraniciach s Bieloruskom. Na stretnutí hláv štátov a predsedov vlád krajín Únie za zatvorenými dverami v októbri niektorí lídri kritizovali von der Leyenovej postoj. Šéfka Komisie však zo svojej pozície neustúpila, pričom zdôraznila, že EÚ nebude financovať "ostnatý drôt a múry" na zastavenie toku migrantov.



O financovanie výstavby bariéry požiadalo Brusel v októbri 12 štátov. "Prečo by malo Poľsko a pobaltské štáty financovať výstavbu takýchto fyzických bariér? Veď ide o spoločnú vonkajšiu hranicu celej Európskej únie," povedal pre PAP nemenovaný diplomat činný v Bruseli.



O tejto otázke sa má diskutovať aj na summite EÚ v decembri, avšak v dôsledku nedávnej eskalácie krízy na hraniciach sa začína hovoriť aj o mimoriadnom summite, ktorý by sa konal v skoršom termíne.



Poľská polícia v stredu oznámila, že počas uplynulých 24 hodín zadržala viac než 50 migrantov, ktorí ilegálne prekročili hranice z Bieloruska, informovala agentúra AFP.



Šéf poľského kabinetu Morawiecki v utorok obvinil Rusko, že ono je v skutočnosti hlavným organizátorom migračnej krízy na hraniciach EÚ a Bieloruska.