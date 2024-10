Michel sa prihovoril za spoluprácu EÚ s krajinami Perzského zálivu

Brusel 16. októbra (TASR) - Prvé stretnutie na najvyššej úrovni medzi krajinami EÚ a krajinami Perzského zálivu otvára novú a ambicióznejšiu kapitolu vzájomnej spolupráce a pomôže obom stranám lepšie vnímať mnohé zo spoločných výziev. Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel v rámci úvodného príhovoru na summite Rady pre spoluprácu EÚ a Perzského zálivu (EÚ-GCC), informuje spravodajca TASR.



Michel vyjadril nádej, že to bude "prvé z mnohých" stretnutí na najvyššej úrovni medzi oboma regiónmi. Upozornil, že týmto summitom EÚ a GCC vysielajú silný odkaz svojim občanom a celému svetu, a to, že oba bloky sú pripravené vybudovať strategické partnerstvo vhodné pre 21. storočie.



"Sme pripravení spolupracovať na riešení globálnych výziev. Chceme viac stability, viac bezpečnosti, viac prosperity a viac rešpektovania medzinárodného práva," vyhlásil Michel. Pripomenul, že obe strany zdieľajú spoločný cieľ, podporovať hospodársky rast a vytvárať väčšiu prosperitu pre občanov, čo je možné dosiahnuť prostredníctvom udržateľných investícií a obchodu a spoluprácou na digitálnej revolúcii, zavádzaní umelej inteligencie a zelenej transformácii.



Michel zdôraznil dôležitosť lepšieho prepojenia oboch regiónov, ich ekonomík a ľudí.



Dodal, že EÚ aj GCC zdieľajú spoločnú zodpovednosť za ochranu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a Charty OSN a ako regionálne organizácie musia zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení vojnových konfliktov, klimatických zmien, posilňovaní multilateralizmu a ľudských práv.



"Súčasný geopolitický kontext je mimoriadne ťažký," skonštatoval Michel a najmä s odkazom na krízu na Blízkom východe vyjadril presvedčenie, že Európania aj obyvatelia krajín okolo Perzského zálivu zdieľajú želanie oveľa viac spolupracovať a "stavať mosty" a spoločnými silami urobiť viac pre podporu stability, pokroku a solidarity v oboch regiónoch a na celom svete.



"Dnes je globálna stabilita ohrozená dramatickou situáciou na Blízkom východe, ruskou vojnou proti Ukrajine a tragickou situáciou v Sudáne. Tieto krízy spôsobili obrovské ľudské utrpenie. Preto musíme konať rozhodnejšie a opäť zmeniť chod dejín," povedal Michel lídrom EÚ a GCC.



Spresnil, že budúcnosť oboch regiónov je silne prepojená, aj preto diskusie na summite budú o tom, čo ich spája a kde možno urobiť viac pre budovanie pozitívnej agendy do budúcnosti.