Michel: Summit EÚ sa sústredí najmä na COVID-19 a ceny energií

Brusel 15. decembra (TASR) - Stredobodom štvrtkového summitu Európskej únie v Bruseli bude COVID-19 a očkovanie, nárast cien energií, migrácia a bezpečnosť. Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel v utorňajšej pozvánke pre lídrov členských krajín Únie.



Michel pripomenul, že ešte pred tradičným summitom vo formáte 27 lídrov a následným vrcholným stretnutím lídrov eurozóny sa v stredu uskutoční summit s najvyššími predstaviteľmi krajín Východného partnerstva. "Bude to príležitosť na opätovné potvrdenie strategického významu Východného partnerstva, a to aj vzhľadom na súčasné výzvy," uviedol.



Medzi hlavné témy štvrtkových rokovaní lídrov bude podľa jeho slov patriť boj proti pandémii ochorenia COVID-19, lebo šírenie nových variantov vírusu pripomína, že "nikto nie je v bezpečí, kým nie sú v bezpečí všetci". Michel spresnil, že viac ako kedykoľvek predtým je očkovanie vrátane dodatočných posilňovacích dávok "najlepším nástrojom v boji proti pandémii". V tejto súvislosti sa vyslovil za prekonanie váhavosti pri očkovaní a za dôraznejší boj proti dezinformáciám o vakcínach.



"Koordinácia našich opatrení založená na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch má zásadný význam, najmä v záujme zachovania mobility," uviedol v pozývacom liste. Podľa nemenovaných diplomatov to znamená aj dohodu lídrov na platnosti covidpasov, ktoré boli zavedené v lete práve kvôli vyššej mobilite Európanov.



Michel zároveň dodal, že premiéri a prezidenti sa opäť budú venovať aj globálnej spolupráci v oblasti zdravia, vrátane zintenzívnenia spoločného úsilia pri podelení sa o vakcíny s tretími krajinami, ako aj kolektívnej pripravenosti a schopnosti reagovať na budúce možné krízy.



Lídri nadviažu na diskusie o energetike z októbrového summitu, pričom prioritou zostáva snaha znížiť nárast cien energií a zmierniť vplyv tohto stavu na občanov a podniky.



V tematickom bloku o vonkajších aspektoch migrácie sa šéfovia vlád a štátov budú zaoberať všetkými migračnými trasami a sfunkčnením akčných protimigračných plánov s tretími krajinami a spôsobom ich financovania.



"Tvárou v tvár rastúcej globálnej nestabilite sme sa zhodli, že EÚ musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť," napísal Michel. Spresnil, že lídri by sa mali dohodnúť na usmerneniach pre ambiciózny program známy ako Strategický kompas, ktorý stanoví spoločnú strategickú víziu EÚ na ďalšie desaťročie. Do tejto oblasti patrí aj posilňovanie spolupráce s NATO, ktoré je pre jeho členské štáty základom ich kolektívnej obrany.



Debaty o Bielorusku budú zacielené na to, ako čo najlepšie čeliť hybridným útokom a zároveň riešiť všetky rozmery migračnej krízy, ktorú spôsobil bieloruský režim.



"Budeme sa venovať aj posilňovaniu ruskej armády pozdĺž hranice s Ukrajinou. Akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať obrovské následky a vysoké náklady," odkázal Michel.



Okrem bežnej pracovnej agendy sa lídri majú dohodnúť aj na príprave summitu EÚ-Africká únia, ktorý je naplánovaný na 17. a 18. februára 2022 v Bruseli.



spravodajca TASR Jaromír Novak