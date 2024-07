Michel upozornil Orbana v reakcií na list, že nemôže rokovať v mene EÚ

Budapešť 17. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel zareagoval na list maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý po nedávnej návšteve Ukrajiny, Ruska a Číny vyzval partnerov v Európskej únii, aby pracovali na diplomatickom riešení vojny na Ukrajine. Uviedlo to v stredu internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán nedávno súkromným listom požiadal lídrov EÚ o obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom. V liste okrem iného uviedol, že Donald Trump v prípade víťazstva v novembrových prezidentských voľbách v USA iniciuje mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, a preto sa domnieva, že EÚ by mala znovu otvoriť priamu diplomatickú komunikáciu s Ruskom.



Michel v liste napísal, že nemôže akceptovať Orbánovo tvrdenie, že Európska únia robí provojnovú politiku, keďže robí presný opak. Ako dodal, bez Ukrajiny by sa o Ukrajine rozprávať nemalo, navyše EÚ sa sústavne snaží získať širokú podporu pre komplexný a spravodlivý mier v súlade s hlavnými princípmi a cieľmi ukrajinských mierových snáh.



Belgický politik ďalej Orbána upozornil, že aktuálne maďarské predsedníctvo v Rade EÚ nemá žiadnu úlohu v medzinárodnom oficiálnom zastupovaní EÚ a maďarský premiér nedostal žiadny mandát od Európskej rady konať v mene EÚ. "Jasne som to povedal pred vašou návštevou Moskvy a vysoký predstaviteľ Josep Borrell to zopakoval vo svojom vyhlásení z 5. júla," píše vo svojom liste Michel, ktorý vyjadril presvedčenie, že najpriamejšou cestou k mieru je, ak sa Rusko stiahne z Ukrajiny.



Orbán svoje nedávne cesty na Ukrajinu, do Ruska, Číny, Turecka a Spojených štátov sám označil za "mierové misie". Rade EÚ predložil návrhy týkajúce sa Ruska a Číny, pričom vyjadril aj svoj názor na blížiace sa americké voľby.