Michel: V EÚ sú na prijatie Ukrajiny rozdielne názory

Brusel 28. februára (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v pondelok uviedol, že medzi 27 členskými štátmi EÚ existujú nezhody týkajúce sa rozšírenia eurobloku. Dodal, že Ukrajina bude musieť predložiť oficiálnu žiadosť o pristúpenie a následne budú musieť členské štáty prísť s jednomyseľným stanoviskom.



"V rámci EÚ existujú rôzne názory a citlivosť na rozširovanie," dodal Michel podľa agentúry AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo videopríhovore vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie Ukrajiny podľa nového osobitného postupu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Vyzývame Európsku úniu, aby okamžite začlenila Ukrajinu (do EÚ) prostredníctvom nového osobitného postupu," vyhlásil prezident. "Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to fér. Som si istý, že je to možné," dodal Zelenskyj.



Medzičasom sa objavila informácia, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell zvoláva stretnutie ministrov obrany EÚ, aby prediskutovali konflikt na Ukrajine, ktorý sa začal 24. februára vpádom ruských jednotiek na územie Ukrajiny.



Podľa tvítu, ktorý Borrell zverejnil, sa program videokonferencie ministrov bude sústreďovať na "naliehavé potreby" a koordináciu pomoci EÚ Ukrajincom.