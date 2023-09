Michel v Indii: Ruská blokáda ukrajinských prístavov musí prestať

Naí Dillí 8. septembra (TASR) - Rusko "musí prestať" s blokádou ukrajinských námorných prístavov, ktorú spustilo po odstúpení od dohody zaisťujúcej dodávky obilia cez Čierne more aj počas vojny. V piatok v indickom hlavnom meste to vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Je to naozaj škandál, že Rusko po odstúpení od Čiernomorskej obilnej iniciatívy blokuje ukrajinské prístavy a útočí na ne. To musí prestať," povedal Michel novinárom v Naí Dillí pred začiatkom summitu skupiny najväčších ekonomík sveta G20.



Rusko sa v júli stiahlo z obilnej dohody, sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov (OSN) a Tureckom. Moskva tvrdí, že dohoda nenaplnila cieľ zmierniť hlad v Afrike.



Odvtedy v regióne stúplo napätie a Rusko čoraz viac útočí na ukrajinské prístavy, odkiaľ sa vyváža obilie. Ukrajinské sily tiež cielia útoky na námorné prístavy a vojnové lode Moskvy.



Kremeľ požiadal Turecko, aby pomohlo Rusku s vývozom jeho obilia do afrických krajín, ale bez zapojenia Ukrajiny.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok 4. septembra vyhlásil, že Moskvu delí už len niekoľko týždňov od toho, že bude bezplatne dodávať obilie šiestim africkým krajinám.



"Ponuka Kremľa, že bude dodávať milión ton obilia Afrike, je absolútne cynická," povedal Michel.



"Lode s obilím musia mať bezpečný prístup do Čierneho mora," uviedol s tým, že iniciatíva OSN doteraz zaistila dodanie 32 miliónov ton obilia na trh, "predovšetkým do rozvojových krajín".



Ukrajina aj Rusko sú dôležitými svetovými vývozcami obilia a rastlinného oleja. Vlaňajšia obilná dohoda pomohla znížiť ceny potravín a Ukrajine poskytla dôležitý zdroj príjmov pre obranu vo vojne, ktorú Moskva rozpútala koncom februára 2022.



"Vyše 250 miliónov ľudí po celom svete čelí potravinovej neistote a zámerným útočením na námorné prístavy Ukrajiny pripravuje Rusko týchto ľudí o potraviny, ktoré zúfalo potrebujú," dodal Michel.



Putin sa na summite G20 v Indii nezúčastní a neplánuje ani videopríhovor. Vzťahy medzi Moskvou a mnohými členmi skupiny sú napäté práve pre vojnu na Ukrajine.



Putinovo miesto na summite zaujme tento víkend minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.